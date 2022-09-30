Актер Александр Петров рассказал, почему решил прервать карьеру Актер Петров признался, что общественное признание и слава его измотали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Петров

Российский актер Александр Петров рассказал, что прерывает свою кинокарьеру, так как в результате работы серьезно устал, сообщил INFOX.ru. Артист признался, что общественное признание и слава его сильно измотали.

Я понял, что мне следует отказываться от всего, что мне сейчас предлагают, — сказал актер.

По словам Петрова, перешагнув 33-летний рубеж, он задумался о том, как жить дальше.

Карьера артиста началась десять лет назад после съемок в сериале «Пока цветет папоротник», и с тех пор он остается одним из самых востребованных актеров страны.

Рэп-исполнитель Тимати ранее рассказал, что находится в Москве и готов участвовать в спецоперации РФ на Украине, если его призовут. По его словам, долг Родине придется отдать всем рано или поздно. Так артист ответил в соцсетях людям, которые спрашивали его о мобилизации. Он заявил, что повестку пока не получил, но не паникует при мысли о ее возможном получении и принял ситуацию. Об этом он заявил в ответ на критику телеведущей Ксении Собчак. Она раскритиковала певца за его отъезд из России в Узбекистан на фоне частичной мобилизации. Артист выложил фотографию в соцсети «ВКонтакте», где он позирует возле одной из известнейших достопримечательностей Ташкента.