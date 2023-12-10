Алексей Чадов тайно женился: на ком, при чем здесь Дитковските Алексей Чадов женился на модели Лейсан Галимовой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Чадов и Лейсан Галимова

Актер Алексей Чадов сыграл свадьбу с новой избранницей после развода с коллегой Агнией Дитковските. Что известно о новой супруге звезды «9-й роты», как он прокомментировал новый этап жизни?

На ком женился Алексей Чадов

Предложение руки и сердца актер сделал модели Лейсан Галимовой. Пара официально не афишировала свадьбу, однако молодожены недвусмысленно намекнули на свой союз, появившись на публике в с обручальными кольцами.

На пальце у Алексея журналисты заметили крупное золотое кольцо. В свою очередь, Ляйсан носит на безымянном пальце сразу два украшения: помолвочное кольцо с большим бриллиантом и обручальное, украшенное россыпью камней.

Известно, что Галимова родом из Казани. Она отучилась на журналиста, однако не пошла работать по профессии и трудится в модельном бизнесе. Девушка увлекается танцами и астрологией. Как сообщает StarHit, избранница Чадова живет по лунному календарю, поэтому паре пришлось ждать подходящей даты.

С Галимовой актер пять лет жил в гражданском браке.

Что сказал Чадов о своей свадьбе

В беседе с представителями прессы Чадов не стал раскрывать, почему решился сделать предложение своей возлюбленной, — после развода с Дитковските артист уверял, что сыграет новую свадьбу не скоро. Он оставил подробности церемонии в тайне, заявив, что свадьба прошла в закрытом кругу, присутствовали только близкие.

«Это очень личное. Понимаю причину, но не скажу. Но поздравлять можно», — сообщил 42-летний актер в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Говоря о Лейсан, Чадов отметил природный интеллект девушки и признался, что с ней всегда можно поговорить на любые темы.

«Она очень умная женщина от природы. Есть женщины, которые наделены таким женским природным интеллектом, его нужно только распаковать. Поэтому я могу с Лейсан на разные темы говорить, мы очень хорошие друзья», — делился актер.

При чем здесь Агния Дитковските

Как утверждает KP.RU, в социальных сетях новую жену Чадова часто сравнивают с бывшей супругой артиста — Агнией Дитковските.

«Они действительно похожи — обе эффектные длинноногие брюнетки», — пишет издание.

Также СМИ сообщают, что Агния положительно относится к новой супруге Алексея.

«Новой избраннице Чадова не удалось избежать сравнений с бывшей супругой актера Агнией Дитковските. И внешне девушки действительно похожи. По слухам, сама Агния одобрила новую супругу Алексея», — сообщает StarHit.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актеры Алексей Чадов и Агния Дитковските

Почему развелись Чадов и Дитковските

Актеры познакомились в 2005 году на съемках комедийной мелодрамы «Жара». Спустя год между ними начались романтические отношения, когда они вновь встретились на съемочной площадке картины «Любовь в большом городе».

В 2009 году Чадов и Дитковските расстались почти на три года, однако спустя некоторое время снова сошлись. В 2012 году актеры поженились, а через два года у них родился сын Федор. Несмотря на это, спустя несколько месяцев после появления на свет ребенка Алексей и Агния окончательно расстались.

Говоря о разводе, Дитковските призналась, что не ожидала такого завершения отношений с Чадовым. По ее словам, у них с Алексеем были разные взгляды на будущее семьи.

«Я не ожидала, что все произойдет так, как произошло. Такого финала я не предполагала. Хотя, конечно, проблемы, недомолвки копились давно, ведь не бывает совсем уж внезапных разрывов. Когда люди расстаются, не бывает одного виновного. Мы оба хотели создать счастливую семью, но взгляды на то, какой она должна быть, разошлись», — рассказала актриса в одном из интервью.

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