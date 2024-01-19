Пегова, уход из кино, серьезная болезнь: где сейчас актер Дмитрий Орлов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дмитрий Орлов

Актер Дмитрий Орлов, известный ролями в фильмах «Брат-2» и «Сестры», планирует прекратить сниматься в кино. Что известно о карьере и жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Что известно об уходе Орлова из кино

Дмитрий Орлов сообщил о планах прекратить сниматься в кино после выхода фильма «Легкое знакомство» в 2023 году, где он сыграл главную роль. По словам артиста, ему надоело на протяжении многих лет заниматься одним и тем же.

«Сейчас мне 50 лет, и все по-другому. И стоит ли в этом участвовать? Второй жизни же не будет. Можно в рамках этой физической жизни прожить еще какую-то одну. То есть это мой дауншифт и надежда, что это моя последняя роль. Вот такая красивая она получилась», — рассказал он журналу «Антенна Телесемь».

Чем сейчас занимается Дмитрий Орлов

Орлов является актером воронежского частного театра «Кот». В феврале он планирует отыграть в десяти разных постановках культурного учреждения.

Актер всерьез увлекся тренингами личностного роста и разработал собственный «Курс управления эмоциями», который рекламирует в своих социальных сетях. Орлов намерен добиться личной творческой и финансовой свободы.

«Работаю над совершенно другим проектом и, как только смогу быть независимым в материальном плане от актерства, я это прекращу. Слушайте, ну 40 лет одного и того же — скукотища. Сейчас у меня нет ни гастролей, ни съемок, я от всего отказался и занимаюсь только новым процессом», — заявил он.

Артист находится в базе украинского сайта «Миротворец» за гастрольную деятельность в Крыму. В 2018 году Орлов переехал из Москвы в Ессентуки. Незадолго до переезда на Кавказ врачи диагностировали у него серьезное заболевание, после чего он решил начать жизнь с нового листа.

«В силу отчасти драматичных обстоятельств мне поставили диагноз очень непростой. Нужно было срочно делать операцию. А я по ряду обстоятельств, каких-то обязательств не мог этого сделать. Мне нужно было как-то проводить время. И я сам не знаю почему, я набрал: „Ессентуки“, снял первую попавшуюся квартиру и приехал туда», — объяснил он Пятому каналу.

Что известно о личной жизни Дмитрия Орлова

Дмитрий Орлов был женат на актрисе Ирине Пеговой. В 2006 году у них родилась дочь Татьяна, а спустя еще пять лет они развелись. У пары могло быть больше детей, однако первенца артистка потеряла, так как на третьем месяце плод перестал развиваться. В программе «Судьба человека» Орлов признался, что не поддержал супругу в тот момент

«Будь я нормальным мужчиной, поддержал бы ее, сказал правильные слова. Но я не поддержал, у меня были претензии. Я даже обиделся на нее за то, что произошло. Это было нормально для недоразвитого мужчины, которого, увы, отец не успел научить, как себя вести», — рассказал он.

По словам актера, сейчас с Пеговой он находится в плохих отношениях и связывается с ней в крайних случаях, если дело касается их наследницы. С 2012 по 2021 год Дмитрий Орлов был женат на Наталии Бражник. на настоящий момент он называет себя одиноким мужчиной.

«Я один. И мне хорошо. У меня все было — были жены, есть чудесный опыт отцовства. Так случилось, что я освобожден от обязательств, мне не нужно заботиться о чужом будущем: нет маленького ребенка или семьи. У меня есть мама, есть сестра, есть дочь, этого достаточно, чтобы наполнить мужское сердце», — отметил актер.

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