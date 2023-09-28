Составлен список артистов, которые осудили Аллу Пугачеву после начала СВО

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алла Пугачева

После отъезда народной артистки СССР Аллы Пугачевой из России в Израиль отечественный шоу-бизнес разделился на два лагеря: кто-то поддержал исполнительницу, а кто-то отрицательно отреагировал на ее решение. О ком идет речь?

Какие высказывания делала Пугачева после отъезда из России

Алла Пугачева в 2022 года уехала из России вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Через некоторое время артистка обратилась к критикующим ее людям в соцсетях и называла их «продажными тварями».

«Меня многие спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи, как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над землей обетованной. Смотрю на небо и говорю: „Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят“. Вот и все», — написала она.

Также Примадонна заявляла, что радуется ненависти со стороны тех, «кого она всегда терпеть не могла».

«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела зря и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — утверждала Пугачева.

Кто из звезд поддержал Пугачеву после отъезда

Телеведущая Ксения Собчак в день рождения Аллы Пугачевой, 16 апреля, опубликовала архивное фото с Примадонной в соцсетях. Журналист поблагодарила Пугачеву за то, что она по-прежнему остается «Родиной-Матерью».

«Алла Борисовна! Любим вас! Спасибо за то, что по-прежнему вы и есть „Родина-Мать!“», — написала Собчак.

Певица Анастасия Сланевская (Слава) призывала людей с уважением относиться к решению Пугачевой переехать из России. По ее мнению, артистку «нельзя ни судить, ни трогать».

«Это звезда, которая дала нашей стране огромное количество песен. Это человек, которого вообще нельзя ни судить, ни трогать. Алла Борисовна может себе позволить уехать с любимым мужем и с любимыми детьми куда угодно и когда угодно. Ни одного слова против нее нельзя сказать», — заявляла Слава в соцсетях.

Певица Лолита Милявская тоже заступалась за Пугачеву. Она отмечала, что Примадонна помогала многим артистам.

«Только неталантливые и ленивые говорят плохо о выдающихся и великих людях. Я в жизни не слышала, чтобы Алла Борисовна говорила о ком-то плохо, потому что она из разряда великих», — говорила она на VK Fest.

В программе «Ты не поверишь!» Лолита также призывала людей не критиковать тех, кто покинул Россию. В частности, она просила поклонников не травить Пугачеву за отъезд в Израиль.

«Мы сейчас все являемся свидетелями того, что самые большие имена, любимые семьи за секунду подвергаются уничтожению. И тут же публика говорит: „Да мы тебя вообще не любили“», — высказывалась певица.

Также свои лайки в соцсетях под постом Пугачевой, в котором она назвала критикующих ее людей «тварями» и «лицемерами», поставили Кристина Орбакайте, Наргиз Закирова, Елизавета Боярская, Аглая Тарасова, Светлана Бондарчук, Ирина Безрукова, Игорь Николаев и Алексей Долматов (Гуф).

Кто из звезд раскритиковал Пугачеву после отъезда

Актриса Татьяна Васильева называла Аллу Пугачевой «глупой» из-за того, что она покинула Россию. По ее мнению, на решение о переезде Примадонну подтолкнул Галкин.

«Она величайшая, но она глупая. Чего она туда поперлась?» — комментировала Васильева в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Режиссер Карен Шахназаров считает, что отъезд Пугачевой не является большой потерей для российской эстрады.

«Честно говоря, я не думаю, что это такая принципиальная потеря для России. Я не хочу их обидеть. И если я уеду, Россия переживет. Мы приходим и уходим, а Россия остается. Она больше, чем любой человек», — говорил он в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Актриса Лариса Лужина заявляла, что изменила свое мнение о Пугачевой после ее отъезда из России и критики соотечественников.

«Она тоже холопка, значит. Как была холопка, так и осталась. Я знаю Пугачеву. Все-таки мне казалось, что Алла — такая мудрая женщина, я ее считала умной. Человеком соображающим. А с этим заявлением про холопов и рабов что-то там переклинило у нее. Все мы из крепостных, господи, всю жизнь были и будем, тем более актеры», — высказывалась она aif.ru.

Телеведущий Оскар Кучера отмечал, что Примадонна была для него эталоном, однако он не может принять критику соотечественников с ее стороны.

«Когда она ляпнула — да сами вы дураки. Были холопами, стали рабами... Для всей страны, которая тебя боготворила, ты всю страну обозвала холопами и рабами. Ты, оказывается, пела для холопов... Голубых кровей барышня? Мог бы себе такое интеллигентный человек позволить? И разрушился образ моментально. Она не перестала быть великой певицей, но человеком она быть перестала для меня», — заявлял он в YouTube-шоу «Настоящее».

Актер Александр Пашутин сообщал, что после отъезда Пугачевой из России в ней разочаровались как коллеги, так и общественность. Он говорил aif.ru, что певица жалеет об эмиграции и надеется на прощение соотечественников.

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