Народный артист РФ заявил, что Россия на Украине воюет с вонючей Европой Актер Пашутин: мы воюем со всей вонючей Европой

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Александр Пашутин

Россия на Украине воюет с вонючей Европой, заявил актер Александр Пашутин в шоу ведущего Бориса Корчевникова. По его мнению, Запад обманул Россию и готовил Украину к военному конфликту с 2014 года.

Нам сегодня говорят, что мы не собирались с вами подписывать мирные договора, Европа нас просто обманули, они готовили Украину к войне с 2014 года. Вот и все <...> Мы воюем не с украинцами, мы воюем со всей просвещенной, или какой, вонючей Европой, — сказал он.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что Россия является экономическим карликом, своего рода «бензоколонкой», у владельца которой есть атомная бомба. При этом Китай в отличие от РФ является крупным геополитическим игроком, подчеркнул политик.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заметила, что оскорбления Борреля в адрес России вызваны завистью и беспомощностью.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев после слов Борреля отметил, что Европу можно сравнить с бычком, отданным на заклание Соединенным Штатам Америки. Депутат подчеркнул, что единственная страна в ЕС с собственным ЯО — Франция, но и насчет его применения наверняка принимают решения в США.