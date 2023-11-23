«Он плохо кончит, его везде достанут»: Пашутин о судьбе Зеленского Актер Пашутин заявил, что Зеленский обманул собственный народ

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обманул собственный народ, заявил советский и российский актер народный артист РФ Александр Пашутин. В интервью на шоу «Эмпатия Манучи» он заявил, что родственники погибших на фронте солдат не простят украинскому лидеру потерю близких и «достанут его везде, где бы он ни был».

Он (Зеленский — NEWS.ru) плохо кончит, его везде достанут, где бы он ни был. Его достанут сыновья и братья тех людей, которые лежат в земле, — заявил Пашутин.

Как подчеркнул российский артист, Зеленский обещал прекратить боевые действия, но не сделал этого. По словам Пашутина, матери-украинке, которая получит похоронку о гибели сына, будет наплевать на президента.

Я когда смотрю на эти могилы, то мне больше всего жаль их родителей. Потому что мать-украинка, которая получит эту похоронку, ей наплевать на Зеленского, ей на все наплевать, — отметил актер.

Ранее Пашутин утверждал, что на украинской территории Россия противостоит «вонючей Европе», а не народу Украины. По мнению артиста, западные страны просто обманули Москву и втянули Киев в вооруженное противостояние, постепенно подготавливая его к этому на протяжении восьми лет, начиная с 2014 года.