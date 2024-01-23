Ургант, мечты о Запорожье, театр: где сейчас актер Александр Горбатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Горбатов

Актер Александр Горбатов прославился благодаря ролям в фильме «Ржев» и сериале «Угрюм-река». Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Александр Горбатов

Актер родился в Запорожье в семье военного. Горбатов окончил ПТУ, где выучился на газоэлектросварщика. Несколько лет он работал по профессии.

В 23-летнем возрасте Александр Горбатов решился на переезд из Запорожья в Москву, где поступил в Театральный институт имени Б. Щукина. Он дебютировал в кино в 2014 году в сериале «Все сначала». На настоящий момент в фильмографии артиста более 30 работ, в том числе в лентах «Майор Гром», «Анна Каренина», «Шаляпин» и других.

Чем сейчас занимается Александр Горбатов

В прошлом году артист вошел в состав труппы театра имени Евгения Вахтангова, где на настоящий момент задействован в нескольких спектаклях. Также Горбатов продолжает сниматься в кино. В 2023 году он появился в сериалах «Содержанки-4», «Цербер» и «Секс. До и после».

Актер снимается для полнометражной драмы «Лапин» и исторического детектива «ГДР», премьера которого состоится зимой на телеканале НТВ. В ленте Горбатов играет главного героя — разведчика Александра Нечаева.

Артист мечтает побывать на родине и навестить могилу матери, которая скончалась во время его учебы в театральном училище в Москве.

«Я был на могиле матери лишь однажды, когда ее хоронил. Так сложились обстоятельства, которые придумал не я. Скучаю по определенным лицам, разговорам, играм. Поставил бы сейчас ящик водки людям, которые бы согласились сыграть со мной в преферанс. Нет ничего печальнее, чем слово „было“, но я надеюсь еще побывать в родных краях. Дня на два — больше не надо. На третий я уже радуюсь, что мне есть куда уехать», — рассказал он WhomanHit.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Ирина Пегова и Александр Горбатов в сцене из спектакля «Катерина Ильвовна» в театре Табакова

За что подавали в суд на Горбатова

Правнук Героя СССР Александра Горбатова Андрей Курленко в июле 2022 года подал в суд на актера Александра Горбатова, сообщал Telegram-канал Mash.

«Андрей Курленко уверяет: семья прошерстила сотни документов в архивах, дабы найти хоть какие-то доказательства, что у них появился новый родственник, но увы. Поэтому решила: актер захотел продвинуть себя в медиаполе и заработать на съемках, выезжая на схожести фамилий», — говорилось в сообщении канала.

По данным источника, агент актера Марина Правдзиева в ответ на претензии сообщила, что ее клиент является прямым потомком командира Воздушно-десантных войск Советского Союза.

Почему на Урганта и Горбатова обиделись жители Углегорска

После премьеры сериала «Угрюм-река» на Первом канале Александр Горбатов стал гостем передачи «Вечерний Ургант». В эфире он вместе с телеведущим Иваном Ургантом с юмором обсудили названия рек в России, в частности Тухлянку в городе Углегорске.

«Тухлянка, кормилица наша, еще прадеда моего кормила и деда моего кормила. Месяц не побываю на Тухлянке — и сразу болею. Всей семьей туда выезжаем, набираем воды в канистру и пьем потом. Месяц стоит, вообще не портится. Только вот рыба почему-то не водится», — прочел монолог артист.

После выхода программы в Сети появились новости, что углегорцы обиделись на авторов «Вечернего Урганта» из-за шуток над рекой Тухлянкой, состоянием которой были сильно обеспокоены местные жители.

Что известно о личной жизни Горбатова

Александр Горбатов в молодости состоял в отношениях с женщиной, на 13 лет старше его. Благодаря этому роману он решился на переезд в Москву и смену профессии.

«Это была не девушка, а взрослая женщина, на 13 лет старше меня. Те слова, что она сказала мне в финале нашего летнего романа, были чистейшей правдой: у меня нет таких денег, которые могли бы обеспечить ей достойное существование. И я благодарен ей, ведь правда освобождает», — поделился он.

Актер с 2018 года состоит в браке с Викторией Мигуновой. Супруга артиста является грузинкой. В 2019 году у пары родилась дочь Мира, в 2021 году они во второй раз стали родителями.

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