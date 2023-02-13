13 февраля, в день 150-летия со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина, на телеканале «Россия» — премьера многосерийного фильма «Шаляпин». Проект, созданный при поддержке Министерства культуры, рассказывает о биографии оперного певца. Как снимался сериал о жизни артиста, которого больше века уважительно называют главным голосом страны — и в то же время первым советским невозвращенцем, каким предстал на экране Шаляпин и возможно ли продолжение байопика — в материале NEWS.ru.

О выборе исполнителя главной роли и сложностях съемок, репетициях перед зеркалом и «титаническом труде», «любопытном уроке отношений Шаляпина и его первой жены» рассказали режиссер байопика, продюсер Екатерина Жукова, актриса (она сыграла первую жену Шаляпина итальянскую балерину Иолу Торнаги) и Александр Горбатов, воплотивший главного героя.

Кто играет Шаляпина в новом сериале «Шаляпин»

По словам режиссера картины Егора Анашкина, кастинг на роль Шаляпина длился полгода. В итоге остановились на актере Александре Горбатове. Зрителям он известен по роли Степана Астахова в сериале Сергея Урсуляка «Тихий Дон» и роли Прохора в ленте Юрия Мороза «Угрюм-река».

Режиссер подчеркнул, что остался доволен выбором и теперь не может представить в роли Шаляпина «никого, кроме Саши».

Я очень рад, что именно Саша Горбатов сыграл Шаляпина. Потому что он, с одной стороны, прекрасный драматический актер. А с другой стороны, фактура: здоровый, высокий (рост артиста составляет почти два метра. — NEWS.ru). После всех метаний это самый правильный и очевидный выбор, который только может быть, — уверен Егор Анашкин.

Продюсер картины Екатерина Жукова призналась, что кандидатуру Александра Горбатова в качестве исполнителя главной роли рассматривали самой первой. Но, сделав с ним пробы, решили поискать еще — «так сказать, поэкспериментировать, но в итоге вернулись к первоначальному варианту, чему только счастливы».

Кто поет в сериале «Шаляпин»

Как признался NEWS.ru сам Александр Горбатов, главной сложностью на съемках для него стало стремление максимально воссоздать оригинальный голос певца. В сериале «Шаляпин» все песенные партии звучат в исполнении заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова.

Но и в кадре, говорит актер, также требовалось овладеть «шаляпинской артикуляцией, декламацией, пришлось изучить громадное количество арий, опер — это всё титанический труд».

Это было тяжелее всего — сидеть, репетировать перед зеркалом, смотреть на многих басов и того времени (начала ХХ века. — NEWS.ru), и наших современников. Надо было понять, что ты можешь взять и что нет, как это будет выглядеть. Постоянно себя грызть. Но, как говорится, глаза боятся — а руки делают, — вспоминает Горбатов.

Артист объяснил, почему считает неправильным сравнивать своего героя с российскими звездами, покинувшими страну после начала специальной военной операции РФ на Украине. Как известно, в 1918 году Шаляпин стал первым народным артистом советской республики, однако вскоре певец эмигрировал и лишился почетного звания в 1927 году. Звание Шаляпину вернули только спустя более полувека после смерти, в 1991-м.

Исполнитель главной роли в фильме «Шаляпин», актер Александр ГорбатовФото: Сергей Петров/NEWS.ruИсполнитель главной роли в фильме «Шаляпин», актер Александр Горбатов

Отъезд из России ряда деятелей культуры в 2022 году и эмиграцию Шаляпина Александр Горбатов называет «абсолютно разными ситуациями».

Я не вижу никого, кто мог бы быть хоть как-то на него (на Федора Шаляпина. — NEWS.ru) похож. Во-первых, время разное. Да много составляющих, которые не позволяют проводить параллели. Лично я так считаю. С кем его сравнить? Да ни с кем. Он такой один, один-одинёшенек был, — считает актер.

Режиссер Егор Анашкин, наоборот, отметил схожесть между событиями более чем столетней давности и современностью. По его мнению, каждый артист хочет заниматься творчеством и Шаляпин «хотел петь и пел талантливо, замечательно».

Постановщик сериала убежден, что Шаляпин «меньше всего хотел, чтобы его разрывали на части — за народ он или за царя, за эмигрантов или против».

Мне кажется, что у него была правильная позиция: он хотел заниматься творчеством и стараться не влезать в политику. И его всё равно пытались цеплять этим... Может быть, в этом проблема и была, его всячески пытались заставить: выбирай, надо что-то выбрать, — отметил Егор Анашкин.

Он пояснил, что Шаляпин «всячески старался как можно дальше отодвигать от себя этот выбор, но чем больше ты пытаешься отодвигать, тем больше тебя заставляют что-то выбрать». По словам режиссера, он был «крайне удивлен, увидев, как много общего между прошлым и настоящим, насколько повторяется история».

Режиссер Егор АнашкинФото: Сергей Петров/NEWS.ruРежиссер Егор Анашкин

Почему Шаляпин бросил жену Иолу Торнаги

Продюсер картины Екатерина Жукова напомнила об особенностях времени, в котором жил и работал Федор Шаляпин. Это была эпоха Серебряного века русской поэзии. По мнению продюсера, команде сериала удалось окунуться в «эту атмосферу творческого подъема, прожить ее вместе с Федором Ивановичем и его семьей».

Режиссер Егор Анашкин пояснил, что фильм основан в первую очередь на двух автобиографических книгах самого Федора Шаляпина — «Маска и душа» и «Страницы моей жизни». Лента затрагивает первую половину жизни Шаляпина, до его отъезда за границу.

Кадр из фильма «Шаляпин»Фото: Телеканал «Россия»Кадр из фильма «Шаляпин»

Первую жену Федора Шаляпина итальянскую балерину Иолу Торнаги сыграла актриса театра «Школа драматического искусства» Мария Смольникова. Артистка рассказала, что накануне съемок специально брала уроки балета и два месяца занималась у станка. И хотя после занятий у нее «стали болеть колени», тренировки «приоткрыли дверь к характеру этих людей».

Балет — отдельная планета. Балетные артисты занимаются каждый день. У меня это вызывает восхищение. Я попыталась впитать этот стержень, который есть у них. Даже когда они просто идут по улице, это всегда видно, что идет балерина, — отметила Смольникова.

Кадр из фильма «Шаляпин», актриса Мария СмольниковаФото: Телеканал «Россия»Кадр из фильма «Шаляпин», актриса Мария Смольникова

Артистка считает, что Иола Торнаги была не менее масштабной личностью, чем сам Шаляпин. И тем не менее на пике своего успеха супруга певца решила пожертвовать всем: она переехала в Россию и родила Шаляпину шестерых детей.

Я пыталась для себя понять этот ее поступок, ее жертвенность. И меня мучил вопрос: как Шаляпин потом мог уйти от такой женщины? — размышляет актриса.

Мария Смольникова призналась: она пыталась поставить себя на место первой жены Шаляпина и осознала, что «не смогла бы отказаться от всего ради мужчины, потому что для меня моя работа и призвание — это и есть я». Именно жертвенностью Иолы Мария объясняет ее развод с Шаляпиным.

Мне кажется, что, отказавшись от своей родины и карьеры, Иола где-то наступила на себя. А когда человек поступает так, всё равно у него потом возникают претензии, обида или ожидание. Шаляпин, возможно, ощущал это как отсутствие тепла. Она, вероятно, ждала такой же отдачи и не получила этого, — предположила артистка.

Смольникова назвала историю любви Торнаги и Шаляпина «любопытным жизненным уроком», достойным отдельного кино. Не исключено, что отношения «великого двоеженца» Федора Шаляпина с дамами когда-нибудь лягут в основу нового многосерийного фильма.