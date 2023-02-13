Изменил жене и уехал из России: сериал «Шаляпин» расскажет о грехах певца Премьера многосерийного фильма «Шаляпин» приурочена к 150-летию со дня рождения главного голоса России

Фото: Телеканал «Россия»

Кадр из фильма «Шаляпин», актер Александр Горбатов

13 февраля, в день 150-летия со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина, на телеканале «Россия» — премьера многосерийного фильма «Шаляпин». Проект, созданный при поддержке Министерства культуры, рассказывает о биографии оперного певца. Как снимался сериал о жизни артиста, которого больше века уважительно называют главным голосом страны — и в то же время первым советским невозвращенцем, каким предстал на экране Шаляпин и возможно ли продолжение байопика — в материале NEWS.ru.

О выборе исполнителя главной роли и сложностях съемок, репетициях перед зеркалом и «титаническом труде», «любопытном уроке отношений Шаляпина и его первой жены» рассказали режиссер байопика, продюсер Екатерина Жукова, актриса (она сыграла первую жену Шаляпина итальянскую балерину Иолу Торнаги) и Александр Горбатов, воплотивший главного героя.

Кто играет Шаляпина в новом сериале «Шаляпин»

По словам режиссера картины Егора Анашкина, кастинг на роль Шаляпина длился полгода. В итоге остановились на актере Александре Горбатове. Зрителям он известен по роли Степана Астахова в сериале Сергея Урсуляка «Тихий Дон» и роли Прохора в ленте Юрия Мороза «Угрюм-река».

Режиссер подчеркнул, что остался доволен выбором и теперь не может представить в роли Шаляпина «никого, кроме Саши».

Я очень рад, что именно Саша Горбатов сыграл Шаляпина. Потому что он, с одной стороны, прекрасный драматический актер. А с другой стороны, фактура: здоровый, высокий (рост артиста составляет почти два метра. — NEWS.ru). После всех метаний это самый правильный и очевидный выбор, который только может быть, — уверен Егор Анашкин.

Продюсер картины Екатерина Жукова призналась, что кандидатуру Александра Горбатова в качестве исполнителя главной роли рассматривали самой первой. Но, сделав с ним пробы, решили поискать еще — «так сказать, поэкспериментировать, но в итоге вернулись к первоначальному варианту, чему только счастливы».

Кто поет в сериале «Шаляпин»

Как признался NEWS.ru сам Александр Горбатов, главной сложностью на съемках для него стало стремление максимально воссоздать оригинальный голос певца. В сериале «Шаляпин» все песенные партии звучат в исполнении заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова.

Но и в кадре, говорит актер, также требовалось овладеть «шаляпинской артикуляцией, декламацией, пришлось изучить громадное количество арий, опер — это всё титанический труд».

Это было тяжелее всего — сидеть, репетировать перед зеркалом, смотреть на многих басов и того времени (начала ХХ века. — NEWS.ru), и наших современников. Надо было понять, что ты можешь взять и что нет, как это будет выглядеть. Постоянно себя грызть. Но, как говорится, глаза боятся — а руки делают, — вспоминает Горбатов.

Артист объяснил, почему считает неправильным сравнивать своего героя с российскими звездами, покинувшими страну после начала специальной военной операции РФ на Украине. Как известно, в 1918 году Шаляпин стал первым народным артистом советской республики, однако вскоре певец эмигрировал и лишился почетного звания в 1927 году. Звание Шаляпину вернули только спустя более полувека после смерти, в 1991-м.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Исполнитель главной роли в фильме «Шаляпин», актер Александр Горбатов

Отъезд из России ряда деятелей культуры в 2022 году и эмиграцию Шаляпина Александр Горбатов называет «абсолютно разными ситуациями».

Я не вижу никого, кто мог бы быть хоть как-то на него (на Федора Шаляпина. — NEWS.ru) похож. Во-первых, время разное. Да много составляющих, которые не позволяют проводить параллели. Лично я так считаю. С кем его сравнить? Да ни с кем. Он такой один, один-одинёшенек был, — считает актер.

Режиссер Егор Анашкин, наоборот, отметил схожесть между событиями более чем столетней давности и современностью. По его мнению, каждый артист хочет заниматься творчеством и Шаляпин «хотел петь и пел талантливо, замечательно».

Постановщик сериала убежден, что Шаляпин «меньше всего хотел, чтобы его разрывали на части — за народ он или за царя, за эмигрантов или против».

Мне кажется, что у него была правильная позиция: он хотел заниматься творчеством и стараться не влезать в политику. И его всё равно пытались цеплять этим... Может быть, в этом проблема и была, его всячески пытались заставить: выбирай, надо что-то выбрать, — отметил Егор Анашкин.

Он пояснил, что Шаляпин «всячески старался как можно дальше отодвигать от себя этот выбор, но чем больше ты пытаешься отодвигать, тем больше тебя заставляют что-то выбрать». По словам режиссера, он был «крайне удивлен, увидев, как много общего между прошлым и настоящим, насколько повторяется история».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Режиссер Егор Анашкин

Почему Шаляпин бросил жену Иолу Торнаги

Продюсер картины Екатерина Жукова напомнила об особенностях времени, в котором жил и работал Федор Шаляпин. Это была эпоха Серебряного века русской поэзии. По мнению продюсера, команде сериала удалось окунуться в «эту атмосферу творческого подъема, прожить ее вместе с Федором Ивановичем и его семьей».

Режиссер Егор Анашкин пояснил, что фильм основан в первую очередь на двух автобиографических книгах самого Федора Шаляпина — «Маска и душа» и «Страницы моей жизни». Лента затрагивает первую половину жизни Шаляпина, до его отъезда за границу.

Фото: Телеканал «Россия» Кадр из фильма «Шаляпин»

Первую жену Федора Шаляпина итальянскую балерину Иолу Торнаги сыграла актриса театра «Школа драматического искусства» Мария Смольникова. Артистка рассказала, что накануне съемок специально брала уроки балета и два месяца занималась у станка. И хотя после занятий у нее «стали болеть колени», тренировки «приоткрыли дверь к характеру этих людей».

Балет — отдельная планета. Балетные артисты занимаются каждый день. У меня это вызывает восхищение. Я попыталась впитать этот стержень, который есть у них. Даже когда они просто идут по улице, это всегда видно, что идет балерина, — отметила Смольникова.

Фото: Телеканал «Россия» Кадр из фильма «Шаляпин», актриса Мария Смольникова

Артистка считает, что Иола Торнаги была не менее масштабной личностью, чем сам Шаляпин. И тем не менее на пике своего успеха супруга певца решила пожертвовать всем: она переехала в Россию и родила Шаляпину шестерых детей.

Я пыталась для себя понять этот ее поступок, ее жертвенность. И меня мучил вопрос: как Шаляпин потом мог уйти от такой женщины? — размышляет актриса.

Мария Смольникова призналась: она пыталась поставить себя на место первой жены Шаляпина и осознала, что «не смогла бы отказаться от всего ради мужчины, потому что для меня моя работа и призвание — это и есть я». Именно жертвенностью Иолы Мария объясняет ее развод с Шаляпиным.

Мне кажется, что, отказавшись от своей родины и карьеры, Иола где-то наступила на себя. А когда человек поступает так, всё равно у него потом возникают претензии, обида или ожидание. Шаляпин, возможно, ощущал это как отсутствие тепла. Она, вероятно, ждала такой же отдачи и не получила этого, — предположила артистка.

Смольникова назвала историю любви Торнаги и Шаляпина «любопытным жизненным уроком», достойным отдельного кино. Не исключено, что отношения «великого двоеженца» Федора Шаляпина с дамами когда-нибудь лягут в основу нового многосерийного фильма.