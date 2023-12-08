Режиссер «Союза спасения» и «Викинга» снимет фильм о Полтавской битве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссер Андрей Кравчук

Режиссер Андрей Кравчук работает над исторической картиной «Рождение империи» о Полтавской битве, в которой Петра I сыграет актер Александр Горбатов. Кравчук известен по работе над фильмами «Викинг» и «Союз спасения», передает ТАСС.

Мы уже работаем над проектом, мне кажется, у нас замечательный сценарий. Историю мы начинаем с драматического момента, когда Петр осадил Нарву и потерпел оглушительное поражение, — рассказал режиссер.

Роль генерала Александра Меншикова в картине исполнит Милош Бикович, фаворитку Петра I Анну Монс сыграет Юлия Пересильд, будущую императрицу Екатерину I — Ксения Утехина, а графа Шереметева — Алексей Гуськов. По словам постановщика, сейчас съемочная группа разрабатывает декорации.

Самой Полтавской битве режиссер уделил отдельное внимание. Кравчук рассказал, что в фильме будет много компьютерной графики, поскольку, чтобы воспроизвести сражение, нужно 20 тысяч шведов на примерно такое же количество армии Петра I.

Ранее режиссер фильма «Брат-3» Валерий Переверзев рассказал, что не хотел приглашать для съемок в картине известных медийных персон, таких как Константин Хабенский и Владимир Машков. По его словам, ему хотелось поработать прежде всего с людьми, которые близки ему по духу.