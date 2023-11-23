Режиссер «Брата-3» объяснил, почему отказался снимать Хабенского и Машкова Переверзев: в «Брате-3» хотел снимать близких по духу людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Переверзев

Константин Хабенский и Владимир Машков — прекрасные артисты, однако при съемках «Брата-3» хотелось поработать прежде всего не с медийными персонами, а с близкими по духу людьми, сообщил в интервью NEWS.ru режиссер фильма Валерий Переверзев, отвечая на вопрос о выборе исполнителей главных ролей. Главные роли в «Брате-3» сыграли Владимир и Юрий Торсуевы.

В следующий свой фильм и Машкова, и Хабенского я готов буду пригласить, может быть. Но здесь речь шла не о медийности, — подчеркнул режиссер.

Он отметил, что хотел снимать людей, близких по духу, — они могут сниматься за деньги, «а могут бесплатно, если нет денег», с ними можно часами «сидеть на кухне и обсуждать роль, делиться эмоциями».

Я не буду работать с человеком, который не близок мне по духу. Звезда он или не звезда. Для эпизода — пусть. Но фундаментально — нет, — заявил Переверзев.

По его словам, Торсуевы являются его близкими друзьями, а Владимир еще и крестным отцом младшей дочери. Режиссер назвал их «очень пластичными» артистами и «суперзвездами первого эшелона», а также выразил удивление тем, что в творческой биографии Владимира и Юрия почти нет главных ролей.

Ранее Переверзев отметил реакцию продюсера первых частей — «Брат» и «Брат-2» — Сергея Сельянова на появление фильма «Брат-3». По словам режиссера, Сельянов «отнесся с пониманием». Также он опроверг информацию, о том, что Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Брат-3». По его словам, вопрос находится в «стадии принятия решения».