Малахов, развод с Василек, визит в зону СВО: как сейчас живет Валерий Семин

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Валерий Семин

Заслуженный артист России Валерий Семин получил известность после основания группы «Белый день», а также как ведущий программы «Играй, баян». Чем сейчас занимается музыкант, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Валерий Семин

Валерий Семин родился в Сызрани. Игрой на баяне он увлекся в юном возрасте, а в 19 лет с отличием окончил Сызранское музыкальное училище. Во время службы в армии он попал в Ансамбль песни и пляски ракетных войск стратегического назначения. Артист выступал с концертами перед советскими солдатами в Афганистане.

После демобилизации поступил в музыкальное училище им. Гнесиных, после окончания которого вместе с певицей Еленой Верховской (Лена Василек) создал группу «Белый день», в которой до сих пор является руководителем, баянистом, аранжировщиком и певцом.

Также Семин снимался в российском кино. Его можно увидеть в картинах «Свадьба» и «Олигарх». На телевидении артист вел передачи «С легким паром», «Посиделки на кухне», «Играй, баян!» и «Не скучай».

Что известно о личной жизни Валерия Семина

Больше 20 лет Валерий Семин прожил в браке с певицей Еленой Верховской. В 2001 году у них родился сын Иван, а в 2012-м супруги объявили о разводе.

Артист причину развода объяснял тем, что за десятилетия семейной жизни у них накопилось много негатива, взаимных обид и усталость друг от друга.

После расставания супругов распался и их творческий дуэт. Баянист запретил жене выступать в коллективе «Белый день», вдобавок в течение нескольких лет они через суд делили имущество. На настоящий момент Валерий Семин не афиширует подробности личной жизни.

Чем сейчас занимается Валерий Семин

Артист является руководителем музыкального коллектива «Белый день» и гастролирует по России с концертной программой «Привет, зимушка-зима!», в которую входят советские шлягеры «Мамочка на саночках», «Одинокая ветка сирени», «От зари до зари» и другие.

Также Владимир Семин является соведущим и баянистом программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!»

Собирается ли Семин с выступлениями на фронт

Валерий Семин неоднократно давал концерты перед российскими военными в госпиталях. Он считает, что миссия артистов в период спецоперации — поднимать дух солдат.

«Дух — это самое главное для любого человека, а для русских людей, наверное, это очень важная вещь. Когда человек служит и защищает свою родину, он же не просто за какие-то деньги это делает, он думает о своей семье, о матери, о близких. Вот что главное для него. Во время ВОВ о Сталине все думали — сражались за родину, за Сталина. Сейчас такая же история происходит, потому что защищают нашу Россию. Повторюсь, что для русского человека самое главное — это душа. И вот артисты расслабляют, морально поддерживают их», — рассказал Семин в интервью для проекта «Так сказать».

Баянист отменил, что во время выступлений обратил внимание, как меняется взгляд военнослужащих.

«Сами бойцы, которые пришли с поля боя, конечно, у них в начале концерта взгляд немного острый, настороженный. Но проходит какое-то время — час — и все, народ поет. Происходит выброс какой-то плохой энергии. <...> Все равно понимаешь, надо жить — самое главное. В любой ситуации нужно оставаться верным и жить», — отметил Валерий Семин.

По словам артиста, его команде поступили предложения поехать в зону СВО с выступлениями. Сейчас он рассматривает такую возможность.

«Были предложения, рассматриваем сейчас, думаем. График большой, поэтому, обязательно выберемся и поедем», — пообещал он.

Читайте также:

Последние новости шоу-бизнеса 23 января: что с Лолитой, Волочковой, Бузовой

СВО, помощь Донбассу, критика артистов: где сейчас Валентина Теличкина

Лагашкин, отъезд в Испанию, двое детей: как живет актриса Екатерина Стулова