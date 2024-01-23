Последние новости шоу-бизнеса 23 января: что с Лолитой, Волочковой, Бузовой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская оказалась в центре скандала из-за видео с поздравлением президента Украины Владимира Зеленского, а мать телеведущей Ольги Бузовой сообщила о падении доходов дочери. Что сейчас с балериной Анастасией Волочковой, каковы последние новости российского шоу-бизнеса?

Какие последние новости известны про Лолиту

Концерты певицы Лолиты Милявской продолжают отменять в России после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. На настоящий момент известно, что артистка не выступит в Омске, Кургане и Красноярсвке. Также 23 января в Министерстве культуры и туризма Московской области подтвердили отмену ее концерта в Раменском.

Внимание к выступлениям Милявской привлекло общественное движение «Зов народа», участники которого также направили обращение в правительство Тюменской области с просьбой отменить концерт Лолиты.

Помимо проблем с выступлениями Лолита Милявская оказалась в центре скандала из-за ролика пятилетней давности, в котором она положительно оценивает победу Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине. Из-за возросшего интереса СМИ к видео певица записала обращение. Она назвала происходящее результатом работы украинской стороны, которой выгодны междоусобные конфликты в России.

«Работает как раз украинская сторона. Кому это надо? Это надо только ей, чтобы мы друг другу горло перегрызли. Хрен вам!» — отметила Лолита.

Какие последние новости известны про Волочкову

Балерина Анастасия Волочкова заявила NEWS.ru, что нашла союзников в лице участников общероссийского движения «Ветераны России» после того, как в Сеть было слито ее видео с актером Никитой Джигурдой, на котором он целует ее в трусы.

По словам артистки, после призывов отменить ее выступления общественники разобрались в ситуации и признали, что она ни в чем не виновата. Балерина также призвала не сомневаться в ее патриотизме и напомнила, что никогда не уезжала из России.

«Отменить меня, мои шоу просто невозможно. Никто и никогда не сомневался в моем патриотизме. Я не уезжала из страны, как это сделали другие артисты. Мы постоянно приглашаем российских бойцов и их семьи на шоу. Меня просто подставили, причем сделали это низко», — заявила Волочкова.

Никита Джигурда накануне сообщил, что подал заявление в суд о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего помощника Евгения Ильина. Артист обвиняет мужчину в сборе и распространении личных данных без его согласия.

Шоумен также рассказал, что на настоящий момент не общается с Волочковой, и обратил внимание, что никогда не изменял своей жене фигуристке Марине Анисиной.

Какие последние новости известны про Бузову

Мать Ольги Бузовой Ирина заявила, что доходы дочери стали меньше из-за ситуации в стране. По словам женщины, артистка не может позволить себе сменить автомобиль, на котором ездит восемь лет.

«Конечно, она на одной и той же машине ездит, это же понятно. Нет возможности поменять ее. Она хотела, но теперь не до жиру, ездим на том, на чем мы ездим. Доходы упали, и не только. Такая ситуация в стране, что не до машины», — рассказала Ирина Бузова.

После заявления матери Ольга Бузова поделилась в социальных сетях кадрами со своего дня рождения, 20 января она отметила 38-летие. Певица уточнила, что провела праздник в компании близких людей.

Как сообщил Telegram-канал «НеМалахов», по случаю праздника Бузова получила в подарок автомобиль. Исходя из опубликованного источником видео, певице вручили микроавтобус марки Mercedes-Benz. Кто именно сделал подарок, не уточняется.

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