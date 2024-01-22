Украина устроила травлю Лолиты? В чем певица обвиняет Киев

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская прокомментировала возросший интерес СМИ к видео пятилетней давности, в котором она положительно оценивает победу Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине. Кого обвинила артистка, что сказала об ударе ВСУ по Донецку?

Что сказала Лолита о видео про победу Зеленского

22 января певица опубликовала видеообращение в своем Telegram-канале, в котором отреагировала на критику в свой адрес из-за ролика 2019 года. На кадрах пятилетней давности Лолита дает позитивную оценку итогам выборов президента на Украине, на которых победу одержал Зеленский.

По словам Лолиты, упреки в ее адрес из-за видео пятилетней давности — результат подрывной работы украинской стороны, которой выгодны междоусобные конфликты в России. Также она назвала «варварским расстрелом» удар ВСУ по оживленному рынку в Кировском районе Донецка, в результате которого погибли около 30 человек, в том числе и дети.

«На фоне трагедии, траура, варварского совершенно расстрела, не побоюсь этого слова, в Донецке мне сегодня только ленивый не прислал мой старый пост, который выдают за новый. Я никогда ничего не удаляю из своей ленты, у меня нет для этого никаких оснований. И в 2019 году, будучи уже пять лет невъездной [на Украину], я разместила поздравления своему бывшему коллеге [Зеленскому] по итогам выборов на Украине», — заявила Лолита на видео.

Артистка добавила, что прекрасно понимает, кто стоит за распространением ролика пятилетней давности и для чего это делается.

«Работает как раз украинская сторона. Кому это надо? Это надо только ей, чтобы мы друг другу горло перегрызли. Хрен вам! <...> Мои соболезнования всем, кто в Донецке», — констатировала певица.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Что за видео Лолиты от 2019 года

В ряде Telegram-каналов после информации об отмене концерта Лолиты в Новосибирске появился ролик, записанный певицей в 2019 году. В этом видеообращении артистка рассуждает о проходивших в тот момент президентских выборах на Украине, на которых побеждал Зеленский.

Тогда Лолита не скрывала своих симпатий к нынешнему украинскому лидеру и предполагала, что после победы Зеленского на выборах российские артисты смогут выступать на Украине.

«Ну все, я уже вылетаю в Киев. Я думаю, сейчас дорога [на Украину] будет открыта мне, всем артистам, всем деятелям культуры, потому что мы все снимались в проектах у Зеленского. Ну чего греха таить? Мы, конечно, все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка. На самом деле совершенно серьезно хочется сказать, что я желаю своей родине [Украине] всего лучшего. И желаю, чтобы Владимир Зеленский не сдал свои позиции», — сказала Лолита в видеообращении от 2019 года.

Что известно об ударе ВСУ по Донецку

Донецк попал под обстрел утром 21 января. По данным российского МИД, украинские военные нанесли шесть артиллерийских ударов по рынку и магазинам в квартале Текстильщик. В результате удара по микрорайону погибли 30 человек, еще 25 человек получили ранения разной степени тяжести, среди них есть два подростка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В понедельник, 22 января, в городе объявлен траур, на месте происшествия появился стихийный мемориал. Десятки раненых остаются в больницах, многие в тяжелом состоянии, за их жизнь сейчас борются врачи.

В МИД РФ заявили, что Москва призывает международные структуры и правительства осудить варварский террористический акт, совершенный ВСУ против мирного населения России. В ведомстве подчеркнули, что молчание фактически будет означать одобрение убийств граждан.

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