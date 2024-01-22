«Русские сами себя обстреляли». Кто ударил по рынку Донецка на самом деле?

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Последствия обстрела Донецка

Москва и Киев обвинили друг друга в ударах по Донецку, в результате которых погибло 27 человек. В городе сегодня объявлен траур. Российская сторона уже запросила срочное заседание ООН, где публично потребует наказать инициаторов ударов. Общее в заявлениях двух сторон — только факт терроризма. Кто на самом деле ударил по Донецку и зачем это понадобилось — в материале NEWS.ru.

Что сейчас известно об ударе по рынку в Донецке

Донецк попал под обстрел утром 21 января. По данным российского МИД, украинские военные нанесли шесть артиллерийских ударов по рынку и магазинам в квартале Текстильщик. В результате удара по микрорайону погибли 27 человек, еще 25 человек получили ранения разной степени тяжести, среди них есть два подростка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В понедельник, 22 января, в городе объявлен траур, на месте происшествия появился стихийный мемориал. Десятки раненых остаются в больницах, многие — в тяжелом состоянии, за их жизнь сейчас борются врачи.

В чем Зеленский обвинил Россию

Во время вечернего обращения в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский переложил ответственность за удар по Донецку на Россию, обвинив ее в самостреле. «Есть раненые, есть погибшие. Приношу соболезнования тем, кто потерял родных и близких», — заявил украинский президент.

Ранее и украинские военные попытались уйти от ответственности за обстрел мирного города. «Заявляем, что силы, которые находятся в подчинении ОСГВ „Таврия“, в этом случае боевой работы средствами поражения не вели», — приводит украинская пресса заявление оперативно-стратегической группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Таврия».

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Здание, разрушенное в результате обстрела на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Здание, разрушенное в результате обстрела на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Люди на территории рынка «Меркурий» после обстрела Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Люди на территории рынка «Меркурий» после обстрела Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Мужчина на территории рынка «Меркурий» после обстрела Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Мужчина на территории рынка «Меркурий» после обстрела Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Прилавок, разрушенный в результате обстрела территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Прилавок, разрушенный в результате обстрела территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Обломки снарядов на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Обломки снарядов на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Автомобиль, разбитый в результате обстрела города Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Автомобиль, разбитый в результате обстрела города Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Автомобили скорой помощи на территории Донецкого республиканского травматологического центра Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Автомобили скорой помощи на территории Донецкого республиканского травматологического центра Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Собака на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Собака на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Разрушенный рынок «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Разрушенный рынок «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Разрушенный рынок «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Разрушенный рынок «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Автомобиль ритуальной службы на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Автомобиль ритуальной службы на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Цветы в память о погибших на территории разрушенного рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Цветы в память о погибших на территории разрушенного рынка «Меркурий»

Кто на самом деле совершил удар по Донецку

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, который участвует в военных действиях в зоне СВО, рассказал NEWS.ru, что «при артиллерийском ударе отлично видно, откуда летят снаряды, и по сообщениям из Донецка, удар совершенно точно был нанесен с запада, с позиций ВСУ». По его словам, никаких разночтений здесь быть не может.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров указал, что России незачем наносить удары по центру одной из своих республик.

«Во имя чего? Ну это же просто ни одному нормальному человеку такая мысль в голову не придет. Думаю, всему миру ясно, что этот теракт сотворили, как все предыдущие, именно представители киевского режима. За это они должны понести ответственность. В будущем, когда мы победоносно завершим СВО, такие вопросы будет рассматривать специально созданный Донецкий международный трибунал», — заявил Джабаров в беседе NEWS.ru.

О чем говорит быстрая реакция Зеленского

Следует обратить внимание, как быстро Зеленский снял видео, говоря о том, что русские «сами себя обстреляли». Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что это не оставляет сомнений: атаку совершили украинские террористы. Он напомнил, что в подобных условиях Донбасс живет уже 10 лет.

«Интересно, что как только отодвигается фронт, то „самообстрелы“ резко исчезают. Это негодяи, которые должны платить за все это только своей кровью, так как только угроза смерти может остановить новые преступления. Для таких людей необходимо внести в законодательство понятие смертной казни», — сказал Рогов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, после каждого такого обстрела «должны лететь тысячи дронов, чтобы уничтожать нацистов».

Фото: Виктория Веленская/РИА Новости 22 января в Донецке объявлен траур, на месте происшествия появился стихийный мемориал

Как на обстрел Донецка отреагировала Москва

В МИД России призвали международные структуры и правительства осудить удар ВСУ по рынку в Донецке. В постпредстве РФ в ООН заявили о созыве 22 января заседания Совета Безопасности по Украине с участием главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, одной из тем которого станет удар украинских войск по Донецку.

«Стремление Запада нанести РФ „стратегическое поражение“ руками украинских марионеток подтолкнуло Киев к более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления», — говорится в заявлении МИД РФ.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что атаки на гражданских лиц и инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом.

Почему ВСУ совершают теракты в Донецке

Обстрелами Донецка Киев пытается сместить внимание со своих поражений, постоянных неудач на фронте и успехов российской армии, рассказал Рогов. По его словам, такими действиями украинские власти пытаются скрыть победы России и собственную потерю еще нескольких населенных пунктов.

«Нацисты закапываются на линии обороны, так как не могут ее удержать. В этой бессильной злобе они всегда делают одно и то же — бьют по мирному населению, несут смерть и страдания простым людям», — сказал Рогов.

Теракт в Донецке — просто месть за успехи российской армии на фронтах, подчеркнул депутат Журавлев. По его информации, ВСУ уже покидают Авдеевку — и не в силах простить такое «киевский режим в отчаянии и злости снова бьет по мирным жителям».

«Все в рамках ранее объявленной политики геноцида русских в Донбассе, причем время и место выбрано специально, чтобы было максимальное число убитых и раненых — утром на рынке больше всего народу. Чтобы избежать такого, нам нужно максимально отодвинуть линию фронта от Донецка, желательно к польской границе», — заявил Журавлев NEWS.ru.

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Политологи считают, что обстрелами в Донецке Киев пытается сместить внимание со своих поражений, постоянных неудач на фронте и успехов российской армии

Признает ли ООН Украину террористической организацией

Глава МИД России Сергей Лавров 22 января прибыл в Нью-Йорк. Он примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН. Одно из заседаний посвящено ситуации на Ближнем Востоке, другое — по украинскому конфликту — инициировано Россией.

«Думаю, что российский министр в ООН просто объяснит, что на самом деле произошло в Донецке. Этот город — наша боль, боль всей России. Кто может поверить, что Россия сама наносит удары по Донецку в то время, как наши войска ведут активную оборону на всех участках 1000-километрового фронта с Украиной? Даже с военной точки зрения это не укладывается ни в одну теорию», — заявил Джабаров в беседе с NEWS.ru.

По его словам, если Россия поднимет вопрос о признании киевского режима террористическим, то американцы в любом случае заблокируют этот вопрос в Совбезе, так как у них есть право вето. Он напомнил, что такое право есть и у других, недружественных Москве стран.

Киев необходимо признать террористическим режимом, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Обвинения Зеленского — цинизм и кощунственная клоунада. В своих заявлениях о „самообстреле“ он превзошедшей сам себя по части транслирования нацисткой ереси. Киевский режим давно пора признать террористическим, а его главарей занести в списки международных террористов ООН. И работать в этом направлении необходимо», — заявил парламентарий.

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