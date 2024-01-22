«Работает украинская сторона»: Лолита о посте с поздравлениями Зеленскому Лолита объяснила, что ее пост с поздравлениями Зеленскому является старым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская отреагировала на упреки в свой адрес из-за поста с поздравлениями президенту Украины Владимиру Зеленскому. Артистка опубликовала в своем Telegram-канале видеообращение, в котором объяснила, что пост был размещен в ее Instagram (деятельность в РФ запрещена) в 2019 году. По ее мнению, шквал критики в ее адрес является результатом работа украинской стороны, которой выгодны конфликты в России.

На фоне трагедии, траура, варварского совершенно расстрела, не побоюсь этого слова, в Донецке, мне сегодня только ленивый не прислал мой старый пост, который выдают за новый. Я никогда ничего не удаляю из своей ленты, у меня нет для этого никаких оснований. И в 2019 году, будучи уже пять лет невъездной, я разместила поздравления своему бывшему коллеге по итогам выборов на Украине, — сказала она.

Лолита заявила, что травлю разожгла «украинская сторона», потому что «это надо только ей». По ее словам, Киеву нужно, что в России все «друг другу горло перегрызли».

Ранее в ряде Telegram-каналов после информации об отмене концерта Лолиты в Новосибирске появился ролик, записанный певицей в 2019 году. В этом видеообращении артистка рассуждает о проходивших в тот момент президентских выборах на Украине, в которых побеждал Зеленский. В видео артистка не скрывает своих симпатий к нынешнему украинскому лидеру и предполагает, что после его победы на выборах российские артисты смогут выступать на Украине.