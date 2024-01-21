Лолита, Киркоров: как наказали участников «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Анастасия Ивлеева, Лолита Милявская, Филипп Киркоров

Скандальная «голая» вечеринка Насти Ивлеевой прошла ровно месяц назад. За это время несколько крупнейших артистов российского шоу-бизнеса лишились миллионных контрактов, десятков концертов и отличной репутации. Среди них — Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, Анна Асти. Кто из артистов извинился перед народом, а кто пытался загладить вину — в материале NEWS.ru.

Как наказали рэпера Vacio

Николай Васильев, он же рэпер Vacio, который появился на «голой» вечеринке в одном носке на половом органе, готовится пойти служить в военный оркестр с правом уезжать домой каждые выходные и с зарплатой около 60 тысяч рублей.

Рэпер вышел из СИЗО после двух арестов, где провел 25 суток. После этого он отправился в военкомат для прохождения медкомиссии.

До этого СМИ писали, что рэпер готов искупить вину службой в армии. На это член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области, Герой РФ Дмитрий Перминов рассказал URA.RU, что служба в армии не является наказанием для провинившихся граждан, это долг каждого мужчины.

Как вечеринка отразилась на Анне Асти

Украинская певица Анна Асти, получившая российское гражданство лишь в ноябре 2023-го, сейчас находится под проверкой на законность получения ею документа. Вместе с мужем Станиславом Юркиным Анна на время покинула Россию после «голой» вечеринки. Как сообщал Telegram-канал Mash, все запланированные концерты артистки отменили или перенесли на другие даты. Кроме того, не состоялись новогодние выступления Асти в Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.

Пока известно, что артистка собирается в большой тур по России. Среди заявленных городов Краснодар, Волгоград, Астрахань, Саратов, Пенза и Тольятти. На большинстве площадок стоимость билетов в танцевальный партер стартует от 2,5 тысячи рублей. Самые дорогие оказались в Волгограде — от 5 тысяч рублей. За три ближайших месяца артистка планирует дать 14 концертов.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анна Асти

Как «исправился» Дима Билан

На днях певец Дима Билан съездил с гуманитарной миссией в Донецкую Народную Республику. Он посетил Республиканский травматологический центр, встретился с юными пациентами, подарил им и персоналу больницы ценные подарки. Позже он пообщался с бойцами СВО и пострадавшими от обстрелов местными жителями, пообещал помочь им с протезированием и прохождением реабилитации после ранений.

В Горловке артист посетил местный детский социальный центр. Билан подарил организации бытовые кондиционеры, а приюту для бездомных животных певец перечислил три миллиона рублей на корм для животных и транспорт. На память о приюте Билан забрал черного кота по кличке Шахтер. Ранее у артиста был кот Соломон, который умер в сентябре.

В отличие от других участников вечеринки певец не лишился гастролей. 14 и 15 февраля Билан планирует дать два концерта в «Крокус Сити Холле». После этого артист отправится на гастроли по Уралу.

Как спасает репутацию Филипп Киркоров

Перед Новым годом Российское авторское общество (РАО) подало иск к Киркорову на сумму 2 млн рублей. Еще в апреле 2022-го певец спел 13 чужих песен и не выплатил за это вознаграждение их авторам. По данным РАО, пострадали права Михаила Гуцериева, Дмитрия Маликова, Ирины Дубцовой, Олега Газманова, Ильи Резника, Раймонда Паулса и Егора Крида.

После скандальной вечеринки холдинг ВГТРК и Первый канал вырезал выступление Киркорова из новогодних эфиров. Певца убрали из пародии «Иван Васильевич меняет все» на телеканале ТНТ и из сериала «Сваты», премьера которых прошла 31 декабря. Создатели первого фильма пересняли все сцены с артистом. Он не выступил в «Зимнем Show» и других запланированных концертах, его имя убрали с афиши «Золотого Граммофона».

Киркоров один из первых публично извинился за участие в скандальной вечеринке у Анастасии Ивлеевой. Он объяснил, что заглянул на мероприятие всего на пять минут.

«Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобные события, оплошные с моей стороны, стали причиной ограничения моего творчества в России — единственной стране, где я существую как артист и как гражданин», — сказал певец в видеообращении.

По его словам, в жизни каждого человека бывают моменты, когда «зашел не в ту дверь». Киркоров добавил, что получил приглашение, обещал быть и пришел, но не знал о характере вечеринки.

После Нового года певец улетел в Дубай, где вместе с Михаилом Шуфутинским дважды выступил в одном из ночных клубов в рождественские праздники. Оттуда же Киркоров перевел свой гонорар за работу в шоу «Маска» белгородскому фонду помощи детям с аутизмом «Синяя птица». Организация получила от артиста 5 миллионов рублей, которые намерена потратить на закупку мебели, оборудования и материалов для занятий с детьми.

О дальнейшей концертной жизни певца пока нет информации. Раздел «Афиша» на 2024 год на официальном сайте Киркорова пустует. Однако в декабре 2023-го певец сообщил в интервью своему адвокату Александру Добровинскому, что планирует стать резидентом кабаре-театра Crave в Москве, где у него будет собственное шоу.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Как Фадеев наказал певицу Глюкозу

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) подверглась критике со стороны музыкального продюсера Максима Фадеева. Композитор объявил о перезапуске проекта «Глюкоза», но без Ионовой, которая выступала под этим псевдонимом 15 лет.

«Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта, прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях», — объяснил продюсер.

Сама 37-летняя певица уехала из России во время новогодних праздников на Сейшелы, о чем сообщала в соцсетях. «Сейшелы поразили меня своей богатой флорой и фауной. Я поняла, что именно в такой атмосфере можно отлично перезагрузиться и настроиться на продуктивный год. Океан, водопады, даже тропические дожди — всё вызывало какой-то детский восторг и наполняло энергией», — писала Наталья тем, кто выразил возмущение по поводу ее участия в «голой» вечернике.

Что потеряла Ксения Собчак

Телеведущая и журналист Ксения Собчак сообщала об отмене нескольких корпоративов с ее участием. Она записала видеообращение, в котором попросила прощения у всех, кого задел ее внешний вид на вечеринке.

«Я потеряла порядка 15 миллионов рублей на отмене мероприятий. Но деньги не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций», — сказала Собчак.

После атаки на Белгород она возобновила благотворительный проект по оказанию помощи жителям города и области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Чего лишилась Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская пострадала не меньше других коллег по шоу-бизнесу. Сцены с ее участием вырезали из новогодних эфиров, а ближайшие концерты начинают отменять. На данный момент организаторы не подтвердили два мероприятия в Новосибирске и один — в Омске.

Лолиту, как и Киркорова, исключили из числа звезд «Зимнего Show». Сама артистка призналась, что очень расстроилась из-за отмены концертов, но старается мыслить позитивно.

Певица опубликовала видео по этому поводу. Артистка сказала, что любой человек может совершить ошибки и провести работу над ними. Она отметила, что после долгой работы хочется иногда «оторваться». Лолита подчеркнула, что мероприятие было арт-выставкой и «голой» вечеринкой было названо иронично. Также певица обратилась к хейтерам, попросив вместе по-человечески пережить опыт и попытаться сохранить новогоднее настроение.

В связи с этими событиями Лолита стала больше времени уделять домашним делам, о чем рассказывала на своих страницах в соцсетях. Артистка приняла участие в благотворительной акции Собчак в поддержку жителей Белгорода.

Отмена концертов и корпоративов обошлась ей примерно в 7 млн рублей.

Судя по анонсам в интернете, уже в феврале Милявская отправляется в тур по дворцам культуры Подмосковья. В марте певица едет на гастроли по Уралу и Сибири.

В чем обвинили певицу Ольгу Орлову

Актриса Ольга Орлова была одной из главных звезд «голой» вечеринки. После того как другие звезды столкнулись с проблемами, рэпер Vacio обвинил экс-солистку группы «Блестящие» в том, что именно она активно снимала полуобнаженных гостей, несмотря на закрытый статус мероприятия. А затем, по его словам, разместила эти кадры в Сети, включая Vacio, который пришел на вечеринку в одном носке, прикрывающем его гениталии.

Музыкант уверял, сама артистка старалась не фотографироваться и скрывала свое лицо, из-за чего осталась безнаказанной.

«„Спрятавшая лицо под никабом“ — они явно преувеличивают мой „лук“ на этом мероприятии. Видео со стянутым носком не мое, я этого не снимала и, слава богу, не видела. Не надо фантазировать лишнего, так как распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность», — написала Ольга в ответ на обвинения.

Певица добавила, что вечеринка неблагоприятно сказалась и на ее карьере. Однако о каких именно запретах идет речь — неизвестно.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Ольга Орлова

Как Анастасия Ивлеева расплачивается за свою вечеринку

Организатор скандального мероприятия Анастасия Ивлеева сначала опубликовала два видеообращения на своих страницах в социальных сетях. Там она попыталась объяснить происходящее и попросила россиян дать ей второй шанс. Новогодние праздники она провела с родными и близкими в Петербурге, а после каникул вернулась в Москву разбираться с последствиями вечеринки.

Сначала из-за «голой» вечеринки против Анастасии Ивлеевой подали коллективный иск. Его составил актер и продюсер Александр Иншаков. подписи под ним оставили 23 человека. Они потребовали взыскать с блогера один миллиард рублей и перечислить его в фонд участников спецоперации на Украине «Защитники Отечества».

Однако иск вернули заявителям, поскольку выяснилось, что телеведущая не проживает на территории района, в суд которого подали иск. Александр и его единомышленники пообещали выяснить, где зарегистрирована Ивлеева, чтобы подать новый. Они сдержали свое слово.

Также в суд обратилась уроженка Челябинской области. Она сообщила, что была оскорблена «голой» вечеринкой и требует взыскать с Ивлеевой 1 млрд рублей. Подавшая иск женщина выступает от «религиозного братства „Морозов — Златоуст“», а ее интересы в суде представляет Александр Морозов.

По словам адвоката, действия участников мероприятия причиняют истцу и ее ребенку «нравственные, физические страдания, чувство безысходности, обреченности». Ответчиками, помимо блогера, заявлены рэпер Vacío (Николай Васильев), Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан.

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