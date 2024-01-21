«Украина — родина, Зеленский — президент»: какое видео припомнили Лолите

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

В Сети обрело вторую жизнь видеообращение певицы Лолиты Милявской от 2019 года на фоне отмены ее текущих концертов. Что артистка сказала на камеру, чего пожелала президенту Украины Владимиру Зеленскому и оправдались ли ее ожидания?

Что сказала Лолита на видео в 2019 году

В ряде Telegram-каналов после информации об отмене концерта Лолиты в Новосибирске появился ролик, записанный певицей в 2019 году. В этом видеообращении артистка рассуждает о проходивших в тот момент президентских выборах на Украине, в которых побеждал Зеленский.

В ролике пятилетней давности Лолита не скрывает своих симпатий к нынешнему украинскому лидеру и предполагает, что после победы Зеленского на выборах российские артисты смогут выступать на Украине.

«Ну все, я уже вылетаю в Киев. Я думаю, сейчас дорога [на Украину] будет открыта мне, всем артистам, всем деятелям культуры, потому что мы все снимались в проектах у Зеленского. Ну чего греха таить? Мы, конечно, все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка. На самом деле совершенно серьезно хочется сказать, что я желаю своей родине [Украине] всего лучшего. И желаю, чтобы Владимир Зеленский не сдал свои позиции», — сказала Лолита в видеообращении от 2019 года.

Как сообщает Telegram-канал «Дядя Слава», этот ролик обрел вторую жизнь, поскольку сейчас Лолита утверждает, что ее выступления стали отменять из-за сотрудничества с Зеленским в прошлом.

«Лолита желает Зеленскому „не сдавать свои позиции“. В Сети нашли очень интересное видео из 2019 года. По словам артистки, ее выступления, как и выступления многих других, потихоньку стали отменять по причине того, что раньше она сотрудничала с действующим президентом Украины Зеленским и принимала участие в его проектах», — отмечается в соответствующей публикации Telegram-канала от 21 января.

Оправдались ли ожидания Лолиты от президентства Зеленского

В августе 2019 года Лолита отреагировала на срыв концерта певицы Таисии Повалий в Национальном дворце искусств «Украина» в Киеве. Милявская подчеркнула, что, вопреки ее ожиданиям, на Украине при Зеленском «ничего не поменялось».

«Господи... Когда закончится безумие, которое делит людей на „красных и белых“. Ничего не меняется с приходом нового президента, а жаль. Все верили», — заявила тогда артистка.

В ноябре 2022 года Лолита в эфире программы «Новые русские сенсации» призналась, что была влюблена в Зеленского как в продюсера. При этом она подчеркнула, что актерам не стоит заниматься политикой.

«Я была влюблена в Зеленского как в лучшего продюсера. Но он для меня — это еще одно доказательство того, о чем я говорила до всех этих событий. Не надо артистам заниматься политикой», — указала Милявская.

В январе 2023 года Зеленский подписал указ о введении ограничений против 119 российских знаменитостей. Запрет на въезд и иные действия коснулся и Лолиты. Комментируя это решение, певица иронично отметила, что Киев «лишил ее эрекции».

«Люди, не занимайтесь фигней. Ну чего добились? Просто лишили меня эрекции, хотя я спать собиралась», — сказала Лолита.

Как наказали Лолиту за «голую» вечеринку Ивлеевой

Милявская стала одной из участниц скандальной «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. После этого мероприятия сцены с участием артистки вырезали из новогодних эфиров, а ближайшие концерты исполнительницы начинают отменять (на настоящий момент два — в Новосибирске, один — в Омске). Кроме того, Лолиту исключили из числа звезд «Зимнего Show».

Сама артистка призналась, что очень расстроилась из-за отмены ее концертов, но старается мыслить позитивно. В связи с этими событиями Лолита стала больше времени уделять домашним делам, о чем рассказывала на своих страницах в соцсетях.

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