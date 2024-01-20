Лолите дали «от ворот поворот» в Новосибирске BFM: второй концерт Лолиты в Новосибирске отменили без объяснения причин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 31 марта в Новосибирске, отменили, сообщает BFM со ссылкой на Дом ученых в Академгородке, где должно было пройти мероприятие. Учреждение не стало объяснять причины, но уточнило, что уже купленные билеты можно вернуть.

Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения. Все вопросы по поводу возврата билетов следует адресовать на электронную почту [организатора], — сказали в Доме ученых.

До этого стало известно, что в Новосибирске отменили концерт Лолиты, который должен был состояться в апреле. Со стороны организаторов официального объяснения причин также не последовало.

Ранее выступление певицы отменили и в Омске. Сама Милявская рассказала, что была готова к отмене своих концертов после скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой. Артистка назвала отмену мероприятий предсказуемой, однако она больше переживает не за себя, а за организаторов и свою команду. Певица добавила, что является сторонницей философии стоицизма, которая учит ее «держать удар».

Также известно, что исполнительницу хита «На Титанике» убрали из новогодних телепрограмм наравне с другими участниками вечеринки. Так в эфирах федеральных СМИ зритель не увидел, например, Филиппа Киркорова, Глюкозу, Анну Асти и Джигана.