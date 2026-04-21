В Новосибирске за год похоронили 71 неопознанного человека

За 2025 год в Новосибирске похоронили 71 неопознанного человека, сообщает «МК в Новосибирске». Для этих целей в городе предусмотрена отдельная территория — квартал № 108 на Клещихинском кладбище.

Сообщается, что организацией захоронений занимается муниципальное учреждение «Ритуальные услуги». Тело считается неопознанным, если личность погибшего не удается установить в течение трех суток. Власти отмечают, что работа по захоронению таких граждан ведется на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что самый востребованный метод погребения в России — кремация — подорожал в среднем на 20 тыс. рублей из-за роста тарифов ЖКХ. Также на ситуацию повлиял дефицит запчастей для импортных печей и рост расходов на обязательные газоочистные системы.