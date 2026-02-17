Самый популярный метод погребения в России взлетел в цене

Самый востребованный метод погребения в России — кремация — подорожал в среднем на 20 тыс. рублей из-за роста тарифов ЖКХ, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на представителей крупных крематориев страны. Также, по их словам, на ситуацию повлияли дефицит запчастей для импортных печей и рост расходов на обязательные газоочистные системы.

В материале сказано, что сильнее всего тарифы подскочили в Москве и Московской области. Также скачок цен произошел в Новосибирске (+17 тыс. рублей), Мурманске (15 тыс. рублей) и Екатеринбурге (1–5 тыс. рублей). Как уточнил руководитель похоронного дома Илья Болтунов, за последние два года доля кремации составила около 60% против 40% захоронения в землю.

До этого представитель РПЦ Сергей Иванов заявил, что кремация не является традиционным способом погребения в православии. Священнослужитель добавил, что процедура допускается при условии уважительного отношения к усопшему.

Ранее в Таиланде 65-летняя женщина очнулась в гробу перед началом кремации. Родственники приняли ее за умершую и привезли в крематорий. Сотрудники крематория обнаружили, что тело проявляет признаки жизни, и отправили женщину в больницу. У пенсионерки выявили гипогликемию — критически низкий уровень сахара в крови, ей оказали медицинскую помощь.