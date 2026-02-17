Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 09:58

Самый популярный метод погребения в России взлетел в цене

Кремация подорожала в России из-за роста тарифов ЖКХ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Самый востребованный метод погребения в России — кремация — подорожал в среднем на 20 тыс. рублей из-за роста тарифов ЖКХ, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на представителей крупных крематориев страны. Также, по их словам, на ситуацию повлияли дефицит запчастей для импортных печей и рост расходов на обязательные газоочистные системы.

В материале сказано, что сильнее всего тарифы подскочили в Москве и Московской области. Также скачок цен произошел в Новосибирске (+17 тыс. рублей), Мурманске (15 тыс. рублей) и Екатеринбурге (1–5 тыс. рублей). Как уточнил руководитель похоронного дома Илья Болтунов, за последние два года доля кремации составила около 60% против 40% захоронения в землю.

До этого представитель РПЦ Сергей Иванов заявил, что кремация не является традиционным способом погребения в православии. Священнослужитель добавил, что процедура допускается при условии уважительного отношения к усопшему.

Ранее в Таиланде 65-летняя женщина очнулась в гробу перед началом кремации. Родственники приняли ее за умершую и привезли в крематорий. Сотрудники крематория обнаружили, что тело проявляет признаки жизни, и отправили женщину в больницу. У пенсионерки выявили гипогликемию — критически низкий уровень сахара в крови, ей оказали медицинскую помощь.

кремация
рост цен
услуги ЖКХ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о росте цен на мед
Бойцы ВСУ станут инструкторами для армии одной из стран ЕС
Орбан выступил с жестким обращением к Зеленскому по выборам в Венгрии
Атаки Киева на российские объекты усилились из-за одного фактора
Уиткофф прибыл в Женеву на переговоры по Украине
В Старом Петергофе десятки домов и школ остались без тепла в лютый мороз
Автобус загорелся на дороге в Казани
История с обвиненным в допинге тренером сборной России получила продолжение
В Таиланде обрушился лифт с российскими туристами
Самый популярный метод погребения в России взлетел в цене
В ОЗХО раскрыли, зачем Навальный на самом деле был нужен Западу
Патрушев заявил о возвращении «дипломатии канонерок»
Загадочную пропажу туристки в ЮАР связали с колдовским ритуалом
Допустившую гибель младенца и матери акушерку уволили из больницы
Мужчина спасался от поезда и сорвался с высоты семи метров
«Юридическая фикция»: Патрушев о попытках Запада установить морскую блокаду
Путину представят программу кораблестроения ВМФ до 2050 года
«Хотят ее парализовать»: Патрушев раскрыл антироссийские планы Запада
Миура и Кихара выиграли золото Олимпиады-2026 и установили рекорд
Еще один сайт попал под блокировку в России
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.