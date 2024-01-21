Удар ВСУ по Донецку с десятками жертв: сколько убито детей, как ответит РФ

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

ВСУ нанесли смертельные удары по Кировскому району Донецка. Сколько жертв и пострадавших, куда ударили украинские войска, из каких орудий били?

Что известно об ударе ВСУ по Донецку 21 января

ВСУ обстреляли оживленный рынок в микрорайоне Текстильщик. Одной из первых об атаке со стороны украинских войск сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова. В своем Telegram-канале она опубликовала фото последствий удара, на котором запечатлены погибшие и пострадавшие мирные граждане.

«ВСУ только что ударили по рынку в Кировском районе Донецка. Это оживленный рынок. Сколько людей погибло, пока неизвестно. Полосой на фото закрыты люди, которые лежат на земле», — написала Ахмедова.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подтвердил информацию об обстреле рынка в Донецке, сообщив, что на месте инцидента работают оперативные службы.

«Рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно. На месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется, ведется поиск фрагментов вооружения», — завил Пушилин в своем Telegram-канале.

Позднее он уточнил, что по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

Сколько погибших при ударе ВСУ по рынку в Донецке

Как сообщил Пушилин, информация о последствиях обстрела оживленного рынка в донецком микрорайоне Текстильщик продолжает поступать. Согласно актуальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, как минимум 20 пострадали. Ранения получили двое детей.

«На данный момент подтвердилась информация о 25 погибших. По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей. Трое из пострадавших, к сожалению, не выжили», — написал Пушилин.

Также глава ДНР выразил соболезнования родным и близким погибших.

В Следственном управлении Следственного комитета России по ДНР сообщили ТАСС, что при обстреле рынка в Донецке со стороны ВСУ погибли двое детей.

Как Россия отреагировала на удар по Донецку

В МИД России призвали международные структуры и правительства осудить удар ВСУ по рынку в Донецке. В постпредстве РФ в ООН заявили о созыве 22 января заседания Совета безопасности по Украине с участием главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, одной из тем которого станет удар украинских войск по Донецку.

«Стремление Запада нанести РФ „стратегическое поражение“ руками украинских марионеток подтолкнуло Киев к более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления», — говорится в заявлении МИД РФ.

Также в ведомстве назвали удар ВСУ «варварским террористическим актом против мирного населения России».

«РФ призывает международные структуры и правительства осудить удар, их молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан. Террористические атаки Киева наглядно свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию дипломатическими методами», — заявили в министерстве.

МИД России добавил, что необходимость достижения всех целей СВО очевидна — с территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма.

Как Россия ответит на удар ВСУ по Донецку

Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале заявил, что атака ВСУ на донецкий рынок не останется без ответа. По его словам, виновные в этом преступлении понесут наказание.

«Подлые маневры не останутся без ответа. Каждый причастный будет найден. <...> За преступные приказы против мирных российских граждан последует расплата», — написал политик.

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