Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 04:22

На концерт Сабурова в Дубае почти не покупают билеты

Комик Сабуров продал лишь четверть билетов на концерт в Дубае

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: vk.com/nurlan_saburov
Подписывайтесь на нас в MAX

Менее чем за две недели до концерта казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова в Дубае продана лишь четверть доступных билетов, написали РИА Новости. Выступление планируется 7 мая.

Концерт должен состояться на русском языке. До этого в СМИ писали, что организаторы могут добавить субтитры на арабском и хинди для увеличения аудитории. Однако позже изданию сообщили, что концерт будет исключительно на русском.

Согласно данным, реализовано или забронировано не более 500 мест. При этом вместимость зала составляет до 2000 человек. То есть, заполняемость составляет около 25–30%.

По информации источника, реальные продажи могут быть еще ниже. По его словам, организаторы нередко заранее «закрывают» часть мест в первых рядах, создавая видимость высокого спроса. Обычно речь идет примерно о 150 местах.

Ранее СМИ писали, что Сабуров планирует расширить свою аудиторию и перевести стендап в Дубае на арабский язык и хинди. Организаторы шоу столкнулись с нехваткой русскоязычной аудитории и решили привлечь местных жителей.

Мир
Дубай
Нурлан Сабуров
комик
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.