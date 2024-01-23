Певец SHAMAN: последние новости 23 января, концерты, критика, райдер, Путин

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) получил удостоверение доверенного лица кандидата на пост президента России Владимира Путина, а организаторы выступлений артиста столкнулись с трудностями из-за условий райдера. Что об этом известно, какие последние новости выходили об исполнителе?

Что известно о деятельности SHAMAN в Putin Team

SHAMAN 22 января стал обладателем удостоверения доверенного лица кандидата на пост президента Владимира Путина. Соответствующий документ ему вручил народный артист РФ Владимир Машков.

В ближайшее время ожидается «большое собрание доверенных лиц», на котором они обсудят свои предложения кандидату. Впервые артист сообщил, что стал доверенным лицом Путина 25 декабря 2023 года.

Почему песню «Живой» связали с Навальным

Клип певца SHAMAN на песню «Живой» вошел в мировой чарт YouTube через несколько дней после релиза на видеохостинге. После презентации ролика блогер Александр Штефанов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) предположил, что хит посвящен оппозиционеру Алексею Навальному, так как был выпущен в годовщину его ареста. Однако артист опроверг эту информацию.

«Песня и клип „Живой“ вышли в Крещенский сочельник и посвящены всем, кто страдал и страдает за правду: героям тысячелетней русской истории и всей нашей стране, которая в это непростое для всех время неотступно идет к победе», — заявил SHAMAN.

Он также процитировал Владимира Путина и отметил «безграничную фантазию» тех, кто придумывает подобные слухи.

«Фантазия людей безгранична. Каждый видит то, что хочет видеть. Как говорил президент: „Болтовня, которую нечего обсуждать. Просто чушь! Все выковыряли из носа и размазали по своим Telegram-каналам“», — добавил артист.

Где SHAMAN даст концерты в ближайшее время

Ближайшие выступления SHAMAN запланированы в Новосибирске (29, 30 января), Перми (1 февраля), Нижнем Тагиле (2 февраля), Екатеринбурге (4 февраля), Тюмени (5 и 6 февраля), Кургане (8 февраля), Челябинске (9 февраля), Красноярске (24 февраля), Новосибирске (25 февраля), Омске (26 февраля), Москве (9, 10 марта), Санкт-Петербурге (20, 21 марта), Ессентуках (27 марта), Ставрополе (28 марта), Краснодаре (30 марта), Ростове-на-Дону (2, 3 апреля) и Таганроге (6 апреля).

Также Дронов появится на сцене праздничного концерта «О чем поют 8 Марта», посвященного Международному женскому дню. Он состоится в Москве 3 марта.

Что известно о проблемах из-за райдера SHAMAN

Организаторы концерта SHAMAN в Кургане не смогли подобрать гостиницу артисту, которая могла бы соответствовать требованиям его райдера. Певец просит размещение в пятизвездочном отеле, номер класса люкс с кроватью King или Queen Size, а также светонепроницаемыми шторами со 100% изоляцией от солнечного света.

«В Кургане нет отелей, которые соответствовали бы запросам SHAMAN. Но в городе есть четырехзвездочные апартаменты. Певец сможет остановиться и там, если согласится на изменения райдера», — рассказали источники URA.RU.

Выступление в Кургане должно состояться 8 февраля. Организаторы выступления рассматривают возможность предоставить артисту отель в Тюмени, в этом случае ему придется проделать путь 200 км, чтобы дать концерт.

Кто критикует SHAMAN

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина призналась, что на дух не переносит песни SHAMAN. Певице не нравится его «надрывная» манера исполнения. Латвийская певица Лайма Вайкуле критиковала исполнителя за «крики в песнях».

«Ну и SHAMAN. Он ничего не пережил, орет себе — и все. Я всегда говорю, музыка не спорт. Тут не надо состязаться, кто громче, кто тянет длиннее ноту», — отметила она.

Певица Ольга Зарубина считает, что знаменитости недолюбливают артиста из-за зависти к его таланту.

«В голосе должны быть краски, которых нет у большинства наших звезд. Элементарная зависть со стороны артистов. Они думают: „Почему я так не могу?“ Не можешь, потому что нет данных! Звезды редко рождаются. Называть себя „королями“ и „примадоннами“ могут многие. Но дар — он от Всевышнего», — сообщила Зарубина.

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