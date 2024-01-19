Певец SHAMAN: последние новости 19 января, концерты, критика, песня «Живой»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил клип на свою новую песню «Живой», в котором сыграл узника, ожидающего исполнения приговора высшей меры наказания. Что об этом известно, какие последние новости выходили об артисте?

Что известно о новом клипе SHAMAN

Новую песню «Живой» SHAMAN выпустил в полночь 19 января. В ролике он играет главного героя-узника, которого ведут на казнь. В этот момент показывают кадры из толпы, флешбэки и то, как маленькая девочка пытается спасти невиновного. Эпиграфом к видео стала фраза «для всех, кто пострадал за правду».

«Эта история могла случиться в далеком прошлом или когда-нибудь в будущем. А, быть может, происходит прямо сейчас», — рассказал исполнитель в соцсетях.

Идею клипа придумал сам SHAMAN. Съемки проходили в бетонном хранилище в нескольких десятках метров под Москвой. В ролике приняли участие 100 человек. За неполные 12 часов видео собрало почти полмиллиона просмотров, попав на вкладку «тренды».

Где SHAMAN даст концерты в ближайшее время

Артист сейчас находится во всероссийском туре «Я русский», который проходит по 100 городам страны. Ближайшие выступления SHAMAN запланированы в Новосибирске (29, 30 января), Перми (1 февраля), Нижнем Тагиле (2 февраля), Екатеринбурге (4 февраля), Тюмени (5 и 6 февраля), Кургане (8 февраля), Челябинске (9 февраля), Красноярске (24 февраля), Новосибирске (25 февраля), Омске (26 февраля), Москве (9, 10 марта), Санкт-Петербурге (20, 21 марта), Ессентуках (27 марта), Ставрополе (28 марта), Краснодаре (30 марта), Ростове-на-Дону (2, 3 апреля) и Таганроге (6 апреля).

Также артист выступит 3 марта в Москве на праздничном концерте «О чем поют 8 марта», посвященном Международному женскому дню.

Что известно о неприязни артистов к SHAMAN

Артисты устроили бойкот певцу SHAMAN на музыкальном фестивале «Песня года». Во время исполнения финальной песни, они старались не встречаться взглядом с Дроновым.

Певица Ольга Зарубина считает, что знаменитости недолюбливают артиста из-за зависти к его таланту.

«В голосе должны быть краски, которых нет у большинства наших звезд. Элементарная зависть со стороны артистов. Они думают: „Почему я так не могу?“. Не можешь, потому что нет данных! Звезды редко рождаются. Называть себя „королями“ и „примадоннами“ могут многие. Но дар — он от Всевышнего», — сообщила она MK.RU.

По словам артистки, в России есть много талантливых людей, как SHAMAN, однако им не позволяют показать себя на сцене.

«Поэтому SHAMAN нужно набраться сил и терпения. Легко ему не будет из-за неприязни артистов», — добавила Зарубина.

За что критикуют SHAMAN

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина заявила, что на дух не переносит песни SHAMAN. Певице не нравится его «надрывная» манера исполнения. Певица Лайма Вайкуле критиковала исполнителя за «крики в песнях».

«Ну и SHAMAN. Он ничего не пережил, орет себе — и все. Я всегда говорю, музыка не спорт. Тут не надо состязаться, кто громче, кто тянет длиннее ноту», — говорила она.

Продюсер Алексей Белов считает Дронова продюсерским проектом, которому неоправданно уделяют слишком много внимания.

«Мой старый приятель в давние времена говорил: „Это глисты, пройдет“. Истории с SHAMAN уделяют слишком много внимания. Глупости чисто человеческие. <...> Это обычно водимые люди. Им скажешь „прыг“ — он прыгнет. Сказали „лежать“ — ложится, „крутись“ — крутится», — отметил продюсер.

Читайте также:

Киркорова вырезали из сериала «Сваты». При чем тут Ивлеева и Зеленский?

Хабенский, концерты для ВСУ, отказ от РФ: где сейчас актер Алексей Горбунов

«Вы думаете, что я страдал из-за Пугачевой?»: куда пропал Антон Зацепин