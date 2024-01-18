Хабенский, концерты для ВСУ, отказ от РФ: где сейчас актер Алексей Горбунов

Фото: t.me/gorbunovoleksiy

Алексей Горбунов

Актер Алексей Горбунов прославился в России благодаря съемкам в фильмах «Обитаемый остров» и «Стиляги». В 2014 году он уехал жить на Украину. Чем сейчас занимается артист, какие последние новости выходили о нем?

Что известно о переезде Горбунова на Украину

Алексей Горбунов родился в Киеве. Сниматься в кино он начал на Украине в 1984 году, позднее отслужил в Советской армии, а в 1997 году переехал в Москву, получив роль шута Шико в телесериале «Графиня де Монсоро». Затем он снялся в картинах «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», «Статский советник», «Охота на пиранью», «12», «Дом Солнца», «Стиляги» и «Шерлок Холмс».

В 2014 году, когда закончились российские контракты, артист вернулся на Украину и обосновался в Одессе. Он продолжил карьеру актера на родине, а в 2016 году получил звание народного артиста Украины.

Горбунов причислял себя к сторонникам Евромайдана, поддерживал действия Киева в Донбассе, но в 2018 году в интервью украинскому радио «Новое время» сообщил, что разочарован в политике страны, и призвал Киев и Москву помириться.

«Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго продолжается. И задача всех людей — заканчивать войны вообще и находить выход», — сказал он.

Алексей Горбунов также заявил, что у него «сердце горит и душа разорвана» из-за того, что на Украине регулярно вводится военное положение.

На что Горбунов жаловался на Украине

Горбунов рассказывал, что испытывает финансовые проблемы, из-за которых не мог заплатить за электроэнергию по новым возросшим тарифам в стране.

«Я за свет не могу заплатить! Я, народный артист Украины, не могу заплатить за свет. А что говорить тогда про простых людей? Как они выживают?» — делился артист с украинской прессой.

Актер также критиковал правительство за ввод санкций в отношении российских артистов.

«Я против всех списков, я против всего, что приносит геморрой людям, против всех запретов и правил, которые осложняют жизнь людей со всех сторон», — говорил Алексей Горбунов.

Что известно о дружбе Горбунова с российскими артистами

Алексей Горбунов после переезда на Украину сохранил общение с некоторыми российскими артистам, среди которых актер Михаил Ефремов и музыкант Сергей Шнуров.

«Они — мои братья как были, так и остались», — признался артист.

После начала СВО Горбунов сообщил, что был разочарован гражданской позицией народного артиста РФ Константина Хабенского, а также тем, что тот уволил актера Дмитрия Назарова из театра.

«Сейчас ничего не хочу понимать, хватает своей боли, своих проблем. Я новости с ним посмотрел, пролистал и написал Назарову: „Дима, люди все равно тебя любят и поддерживают“», — сказал Горбунов в YouTube-шоу и «И грянул Грэм».

Чем сейчас занимается Алексей Горбунов

После начала спецоперации Алексей Горбунов заявил, что отказался от российского кинематографа. Он продолжил выступать на Украине со своей музыкальной группой «Грусть пилота», также дает концерты перед украинскими военными.

У Горбунова есть две дочери — Анастасия от первого брака с художницей Светланой Лопуховой и София от союза с Ириной Ковалевой. По данным СМИ, обе наследницы проживают за границей.

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