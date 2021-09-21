Украинский актёр признался, что все свои лучшие роли сыграл в России

Народный артист Украины Алексей Горбунов признался, что уже восемь лет мучается от разрыва отношений между Москвой и Киевом. По его словам, все свои лучшие роли он сыграл именно в России, однако даже несмотря на это, он не вернётся обратно, пока между двумя странами не наладятся отношения. Об этом он рассказал в интервью изданию Sobesednik.ru.

Горбунов давно уехал из России, сейчас он живёт в Одессе, снимается на Украине и в Европе. По словам актёра, время проходит, но боль из-за отношений между государствами никуда не девается.

Врать не буду, я это очень больно переживал. У меня папа с Алтая, старшая сестра в Москве, я в Москве всё лучшее сыграл, о чём тут восьмой год говорю, но меня как будто не слышат и только спрашивают: «Так ты не поедешь в Россию?» Я бескрайне устал каждый день — восемь лет! — говорить про политику, — сказал Горбунов.

Актёр отметил, что раз в полгода он получает от режиссёров предложения и очень хорошие сценарии, но съёмки все в Москве. В ответ на приглашения артист говорит, что пока не придут в норму эти отношения, он никуда не поедет, потому что не сможет играть в таком состоянии.

В декабре 2015 года Горбунов заявил, что не будет больше сниматься в российских фильмах и сериалах.

Ранее он подчеркнул, что выступает категорически против чёрного списка, запрещающего российским деятелям культуры и шоу-бизнеса приезжать на Украину. По словам Горбунова, его связывает близкая дружба с российскими актёрами Михаилом Ефремовым и Сергеем Гармашем и он ни за что не отказался бы от общения с ними из-за политики.