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Народный артист Украины Алексей Горбунов признался, что уже четыре года ждёт, когда же наладятся отношения между Киевом и Москвой. Он подчеркнул, что «сердце кровью обливается» от того, что происходит в настоящее время между двумя странами.

Я жду не дождусь, когда это всё закончится, — сказал Горбунов в интервью телеканалу ТСН.

Он подчеркнул, что выступает категорически против «черного списка», запрещающего российским деятелем культуры и шоу-бизнеса приезжать на Украину.

Я против всех запретов и правил, усложняющих жизнь людей со всех сторон, — пояснил Горбунов.

Актёр признался, что его связывает близкая дружба с российскими актёрами Михаилом Ефремовым и Сергеем Гармашем, а также добавил, что ни за что не отказался бы от общения с ними из-за политики.

В декабре 2015 года Горбунов заявил, что не будет больше сниматься в российских фильмах и сериалах.

В настоящее время в чёрный список Украины внесены более 150 российских деятелей культуры. Им запрещён въезд в страну из-за гастролей на территории Крыма. В 2014 году полуостров стал российским регионом после прошедшего на там референдума, в ходе которого более 97% жителей высказались за присоединение к РФ.

Ранее News.ru писал о том, что российский актёр Никита Панфилов, известный россиянам по сериалам «Победители», «Мажор», «Сладкая жизнь» и фильмам «Салют-7» и «Духless», категорически отказался от посещения Крыма из-за опасения потерять роль в украинском сериале «Пёс». Он подчеркнул, что в Крым его даже не тянет.