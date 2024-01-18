Украина, служба в ВСУ, угрозы белорусам: куда пропал актер Анатолий Пашинин

Фото: andriy.tsaplienko/Global Look Press

Анатолий Пашинин в рядах Украинской добровольческой армии

Актер Анатолий Пашинин, который обрел известность в России благодаря участию в съемках фильма «Адмиралъ» и сериала «Грозовые ворота», в 2014 году переехал жить на Украину. Что известно о карьере и жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Что известно о переезде Пашинина на Украину и службе в ВСУ

Анатолий Пашинин родился на Украине, но в студенческие годы переехал в Москву, где окончил Высшее театральное училище им. Щепкина. Сниматься в кино он начал с 2001 года, получив роли в картинах «Грозовые ворота», «Адмиралъ», «Побег», «Мы из будущего» и других. Также артист принимал участие в телевизионных проектах, в том числе в «Форт Боярде».

В 2014 году Пашинин вернулся на Украину и продолжил карьеру артиста, однако за последующие пять лет снялся только в трех фильмах. Летом 2017 года актер стал бойцом одного из батальонов, которые принимали участие в конфликте в Донбассе на стороне Украины.

«Я здесь не выполняю долг, находясь вот с этими славными ребятами, я кайф ловлю. Независимость — она вот здесь», — рассказал он в интервью ТСН.

В сентябре 2017-го же появилась информация о его гибели, которую актер позже опроверг. В ноябре Анатолий Пашинин уехал с передовой ради новой роли в фильме. Артист сообщил, что в расписании съемок не нашлось времени для участия в боевых действиях, и посетовал, что он не получит орденов и не совершит подвигов.

Фото: andriy.tsaplienko/Global Look Press Анатолий Пашинин (справа)

Правда ли, что Пашинин хотел вернуться в Россию

Актер Сергей Марочкин, который учился с Пашининым в одном театральном вузе, в 2019 году рассказал, что после ухода с фронта артист потерял работу в украинском кинематографе из-за того, что в одном из интервью признался, что не против вернуться в Россию ради съемок.

«После таких слов его уволили. <...> Но в России путь в кино ему закрыт, наверное, навсегда, а теперь и украинские киностудии не хотят с ним работать. В последнем интервью он выглядит очень жалко и говорит, что никому не нужен», — сообщил Марочкин.

В ответ на заявления Сергея Марочкина директор Пашинина сообщила, что у актера есть работа на Украине и он не страдает от безденежья. Она обратила внимание, что артист сотрудничает с «Беларусьфильмом».

Сам актер в интервью признавался, что на Украине ему приходится перебиваться случайными заработками. В частности, он занимался разгребанием завалов перед домами.

«Люди дровами запасаются, поэтому разгрузить, выгрузить, привезли — поколоть», — говорил он.

Артист также рассказал, что на Украине его защищает российский паспорт, а украинское гражданство, по его словам, «попахивает сектой».

Чем сейчас занимается Анатолий Пашинин

Анатолий Пашинин в 2020 году женился на украинке Лесе Задесенец. Супруга работает юристом. В январе 2022 года он сообщил, что написал книгу под названием «Война и мир Анатолия Пашинина», в которой якобы рассказал о своей борьбе со злом. В опубликованном артистом эпиграфе было сказано: «Когда спешишь на помощь украинцам, забудь, увы, про честь».

После начала спецоперации, 27 февраля 2022 года, актер опубликовал обращение к белорусам, которым пригрозил расправой, если они ступят на украинскую землю. Впоследствии в его социальных сетях появилось еще несколько постов о международном конкурсе Евровидение и критике украинских медийных лиц. После этого Пашинин исчез из социальных сетей. По неподтвержденным данным, он мог снова вступить в ряды ВСУ.

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