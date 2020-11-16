Актёр Анатолий Пашинин женился на Украине

https://static.news.ru/photo/07832aa0-2827-11eb-8497-fa163e074e61_660.jpg Фото: Леся Задесенец/facebook.com

Российский актёр Анатолий Пашинин впервые официально женился. Торжество прошло в Чернигове.

Избранница 42-летнего актёра из «Ундины» и «Грозовых ворот» — 44-летняя юрист Леся Задесенец. Он встречался с ней несколько лет. Для женщины это второй брак. От первого у неё дочь.

Моя божественная Леся, оказав мне высокую честь, приняла предложение руки и сердца, — цитирует Пашинина StarHit.

Он отметил, что Задесенец поддержала его в непростой для него период, на многое открыла глаза, часто даёт любимому разумные советы. Женщина работает юристом в кинокомпании.

Более того, женщина содержит возлюбленного, ведь последние годы он почти не снимается в кино, а скопленные ранее деньги давно закончились. Актёру отказывают в съёмках на Украине, куда он перебрался по политическим соображениям.

Пашинин в 2014 году уехал на Украину, а в 2017-м начал воевать в Донбассе на стороне Киева. Позднее он заявил, что его телефон прослушивает СБУ, а также сообщил, что к нему приходил агент украинских спецслужб, который склонял его к суициду.

Ранее NEWS.ru писал, что Пашинин рассказал о том, как перебивается случайными заработками на Украине. По его словам, в частности приходится заниматься разгребанием завалов перед домами.