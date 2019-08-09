https://static.news.ru/photo/daca2d9a-bb6e-11e9-8548-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Пашинин (в центре) Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актёр Сергей Марочкин рассказал о судьбе своего знакомого артиста Анатолия Пашинина, отправившегося воевать на Украину против ополченцев Донбасса. По его словам, Пашинин стал нищим, в кино его там не снимают, он метёт улицы и хочет вернуться в Россию.

Но в России путь в кино ему закрыт, наверное, навсегда, а теперь и украинские киностудии не хотят с ним работать, — цитирует «Московский комсомолец» Марочкина.

Как писал News.ru, актёр Александр Паль, задержанный на несогласованном митинге за честные выборы в Москве, рассказал о своём освобождении из ОВД. Представитель администрации президента Владимира Путина позвонил на его телефон и попросил передать трубку сотруднику полиции, поделился артист.