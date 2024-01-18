«Вы думаете, что я страдал из-за Пугачевой?»: куда пропал Антон Зацепин

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Антон Зацепин

Певец Антон Зацепин пропал из поля зрения средств массовой информации и поклонников после участия в проекте «Фабрика звезд». Как сейчас живет артист, чем он занимается, почему на него обиделся исполнитель Андрей Губин?

Чем известен Зацепин

Антон Зацепин родился 20 мая 1982 года в Сегеже. В 15 лет он попал в вокально-инструментальный ансамбль «Каприз», затем — на конкурс «Юная звезда».

После школы при поддержке мамы, которая является профессиональным хореографом, открыл эстрадную школу бальных танцев. Вплоть до поступления в Санкт-Петербургский Институт культуры и искусств имени Крупской (факультет эстрадного мастерства и художественной коммуникации, отделение «хореография») работал в танцевальной школе-студии.

В 2004 году Зацепин прошел кастинг и стал участником проекта «Фабрика звезд — 4». В финале он занял второе место.

В 2014 году артист окончил ГИТИС. В 2019 году участвовал в проекте «Один в один». На программе он публично извинился перед композитором Игорем Николаевым и заявил, что совершил ошибку, отказавшись от сотрудничества с ним после «Фабрики звезд».

«Я позволил себе совершить такую ошибку и отступить от этой дружбы и сотрудничества, полагая, что я создам песни не хуже Игоря Николаева. Оказывается, не так уж я и крут в своем композиторском таланте. Спасибо за возможность вновь оказаться в эфире», — сказал музыкант.

Что известно о личной жизни Зацепина

Первой супругой Антона Зацепина была ведущая Любовь Хворостинина. Он сделал ей предложение руки и сердца на 10-й день знакомства, союз просуществовал всего два месяца.

Следующей женой артиста была журналистка Екатерина Шмырина. В 2009 году у супругов родилась дочь Александра-Марта. Однако спустя время пара рассталась.

Сейчас Зацепин женат на астрологе Елене Вербицкой. Недавно она взяла фамилию мужа.

«Мы вместе уже семь лет. Причем три года после свадьбы Леночка была убежденной Вербицкой, фамилию не меняла, а тут сказала: „Я готова“. Я ответил, что давно готов. Оказалось, что это совершенно спокойно делается, с документами никаких проблем: раз — и все: Леночка Зацепина моя», — рассказывал Зацепин в прошлом году.

Вербицкая называет наследницу артиста от бывшей супруги «дочкой».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Антон Зацепин с дочерью Александрой

«Мы не делим детей на своих и чужих», — комментировала она MK.RU.

Как Зацепин обидел Губина

Во время участия в «Фабрике звезд» у Антона Зацепина появился хит «Ниже ростом только Губин», который написал Игорь Николаев.

На одном из выступлений певца появился сам Андрей Губин, который заявил, что не против выступить с Зацепиным в финале программы в «Олимпийском». Однако дуэт так и не состоялся, а позже Губин заявил, что композиция обидела его и нанесла психологическую травму.

«В 2004-м вышла песня „Ниже ростом только Губин“. Она меня задела. Я почувствовал себя некомфортно в этом мире, поэтому решил уйти в небольшой творческий отпуск. Путешествовал, потом мне предложили контракт на $150 тысяч как композитору. Деньги были, поэтому я на время ушел со сцены», — признавался исполнитель в программе «Сегодня вечером».

Почему Зацепин пропал после «Фабрики звезд»

После завершения проекта «Фабрика звезд» Антон Зацепин довольно быстро пропал из медиапространства. Он не давал интервью и не принимал участия в музыкальных проектах.

Позже артист признавался, что на протяжении двух лет злоупотреблял спиртными напитками.

«Я не был классическим алкоголиком, я просто любил пригубить», — рассказывал Зацепин.

Что Зацепин говорил про Пугачеву

Антон Зацепин признавался, что рос «американизированным ребенком», но с возрастом его взгляды поменялись. Сейчас он не планирует покидать Россию и не видит будущего в другой стране.

«Я в какой-то момент понял, что вырос такой русский-русский. Куда уезжать и, главное, зачем? У меня здесь жена, дочь, мама... А там я что буду делать?» — отмечал певец.

Новости об отъезде коллег Зацепин воспринимает спокойно. Он подчеркивал, что не переживал из-за того, что из страны уехала народная артистка СССР Алла Пугачева. При этом музыкант считает, что Примадонна вернется на родину.

«Неужели вы думаете, что я страдал из-за того, что Пугачева уехала? Она еще вернется сюда. Умирать», — добавил он MK.RU.

Чем сейчас занимается Зацепин

В 2022 году Антон Зацепин принял участие в четвертом сезоне передачи «Ну-ка, все вместе!». В 2023 году — в программе «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов».

Также он пробует себя в качестве актера. Сейчас Зацепин задействован в постановке «Трактирщица».

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