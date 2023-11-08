Серьезная болезнь, травля, церковь: как сейчас живет певец Андрей Губин

Фото: Владимир Яцина/ИТАР-ТАСС

Заслуженный артист России Андрей Губин, который был популярен в 90-х и начале нулевых, пропал из поля зрения поклонников и средств массовой информации. Чем сейчас занимается певец, что известно о состоянии его здоровья?

Почему Губин ушел со сцены

Андрей Губин перестал выступать в 2010 году. Спустя время он рассказал, что ушел со сцены, так как «почувствовал себя некомфортно в этом мире».

«В 2004-м вышла песня „Ниже ростом только Губин“. Она меня задела. Я почувствовал себя некомфортно в этом мире, поэтому решил уйти в небольшой творческий отпуск. Путешествовал, потом мне предложили контракт на $150 тысяч как композитору. Деньги были, поэтому я на время ушел со сцены», — говорил артист в программе «Сегодня вечером».

Позже музыкант признался, что уходу со сцены также поспособствовала болезнь. Еще в нулевых Губину поставили диагноз «левосторонняя прозопалгия лица», из-за которой он испытывает постоянные спазмы.

По информации портала StarHit, певец потратил на лечение $70 тысяч. В октябре 2021 года он дал интервью радио KP.RU, в котором заявил, что «постепенно умирает».

«Я очень сильно болею, думаю, что это следствие того, что я в юности много занимался спортом и получил много травм. Я боли начал чувствовать с 16 лет, в 28 я написал песню „Я устал от небес вечной милости ждать“, тогда на самом деле было уже очень больно. Но, к сожалению, с тех пор лучше не стало. Я все хуже себя чувствую, я постепенно умираю. Но умираю-то я уже спокойно, мне не страшно», — делился Губин.

Продюсер Оксана Сазыкина заявляла, что музыкант в свое время стал жертвой самой настоящей травли. По ее словам, певец не смог вынести постоянных насмешек, которые постоянно звучали в его адрес от участников проекта «Фабрика звезд».

«Андрею с его характером, конечно, было сложно это принять. Кстати, подобный непростой характер был когда-то и у Влада Сташевского. Вот только он смог себя изменить и сейчас успешно выступает. Также мне кажется, что у Губина всегда был комплекс маленького роста. На той же „Фабрике“ даже была песня „Ниже ростом только Губин“. Помню, он тогда сильно обиделся», — сказала она «Собеседнику».

Что известно о личной жизни Губина

Андрей Губин ни разу не был официально женат, детей у него тоже нет. Максим Кваснюк выдавал себя за внебрачного сына артиста в 2017 году, но тест ДНК это опроверг.

Недавно певец заявил, что его сердце давно занято, но с любимой женщиной они пока не вместе. При этом он надеется, что ему удастся создать с ней крепкий союз.

«У меня нет долговременных отношений, но есть девушка, которая мне очень, очень, очень нравится. Мы знакомы уже три года. За три года она мне еще ни разу не надоела. Это грубо звучит, но я имею в виду, что с ней интересно общаться на протяжении столь долгого времени. Просто мы не так много разговариваем, как хотелось бы. В принципе, может, все в моих руках, и я смогу что-то изменить. Посмотрим. Во всяком случае какие-то шаги я предпринимаю», — признался исполнитель.

При этом в интервью Woman.ru Губин рассказывал, что до сих пор не женился, потому что не может ходить на свидания с девушками из-за постоянных болей и шума в голове.

«Бывает так: встал утром, а вокруг все гудит, шумит. Я порой и хочу поехать на свидание с хорошим настроением, а у меня рожа наперекосяк от шума. Ну какое свидание?» — говорил он.

Как сейчас живет Губин

Андрей Губин сейчас живет один в частном доме, который снимает посуточно. Он переехал, так как ему важна тишина для написания музыки, а ездить на студию каждый день не позволяет здоровье.

49-летний артист рассказывал, что верит в Бога: ежедневно он читает Евангелие и часто ходит в церковь.

«Я очень люблю своих поклонников и поклонниц. Я благодарен им за поддержку, которую они оказывали длительное время. И я не думал, что вся эта ситуация так затянется. Я-то рассчитываю выздороветь каждый день. А все никак не получается. Я мужчина энергичный, стремлюсь решить эту проблему», — признавался Губин.

Музыкант подчеркивал, что серьезная болезнь не повлияла на его мироощущение.

«Меня растили, вкладывали добро, заботу. Я обязан это беречь. Я так же люблю девушек и так же нежен с ними. Я остался таким же человеком, только более защищенным. Полон оптимизма», — делился исполнитель.

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