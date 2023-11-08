Тяжелая операция, поддержка СВО: куда пропал певец Александр Буйнов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Буйнов

Народный артист России Александр Буйнов сейчас реже появляется на светских мероприятиях и концертах. Куда пропал исполнитель, что известно о состоянии его здоровья?

Что известно о состоянии здоровья Буйнова

В январе 2022 года Александр Буйнов получил перелом руки после падения с лестницы в своем загородном доме. По его словам, ситуация произошла «на ровном месте», когда он играл с собакой.

«Сломал руку. Поставили самодельную шину. Левая рука. Поскользнулся, на ровном месте, на лестнице, шел за собачкой. Вот и весь веселый репортаж», — делился артист.

В 2020 году певец не появился на фестивале «Славянский базар», а затем опубликовал фотографии из больницы. Выяснилось, что он перенес тяжелую операцию. Свой диагноз музыкант не озвучил.

«Случилось то, что случилось. А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул. Дам подсказку: был приступ, очень было бо-бо!» — сообщил Буйнов.

В 2011 году у певца уже были серьезные проблемы со здоровьем — тогда он заболел раком предстательной железы. Злокачественное новообразование удалили, артист смог победить недуг.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Буйнов

Что Буйнов говорил про СВО и уехавших артистов

Александр Буйнов является членом партии «Единая Россия». Он находится под санкциями Украины из-за поддержки спецоперации.

По мнению певца, президент Украины Владимир Зеленский является хорошим актером, но ему не нужно было идти в политику.

«Президент Украины — хороший артист. Был. Он уже никогда не станет артистом. Он веселый клоун. Хочу сказать, что ему ни в коем случае нельзя было становиться президентом, он продолжает играть», — говорил исполнитель на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Буйнов подчеркивал, что негативно относится к артистам, которые зарабатывали в России, однако покинули ее после начала СВО.

«Те ребята, которые уехали и не могут успокоиться, вякают. Именно вякают из-под забора. Есть собаки — а я люблю крупные породы, а есть вякалки. Они более опасны, нежели большие особи. Вот эти маленькие козявки кусают и убегают. То ли они хотят отработать хлеб, то ли получают за это какие-то деньги... А ты можешь спокойно и аргументированно выразить позицию? Это просто эмоциональные всплески», — заявлял он.

Музыкант отмечал, что предчувствовал проведение спецоперации.

«Я не чувствовал страха. Но я чувствовал, что это случится. С 2014 года шли боевые действия против Донецка и Луганска. Это все однажды обрушится — украинская идеология, ведь ложь обрушивается с большой пылью. Тогда всплывет правда», — рассказывал Буйнов.

Певец поддержал ДНР и ЛНР еще до начала СВО. Он впервые посетил Донецк в 2017 году, отметив, что после увиденного не поедет на Украину.

Чем сейчас занимается Буйнов

73-летний Александр Буйнов продолжает творческую деятельность. Он дает концерты, а также ездит в военные госпитали. Исполнитель объяснял, что выступает перед бойцами, чтобы сохранить или создать у них позитивный настрой.

«Армия и армейские ребята мне очень близки. Я дружен с одним госпиталем с 1996 года. Я там дважды в год обычно выступаю. Недавно был в госпитале. Вижу, ребята раненые стоят в ожидании меня, один парень потерял руку. Они мне улыбнулись, мы посмеялись вместе. От них исходит много позитива, они любят жизнь. Я работаю, чтобы это в них сохранять», — объяснял музыкант.

Артист собирал средства в помощь военным, а также отправил в зону СВО 50 гитар со своими автографами. По его словам, ему было важно подарить бойцам хорошие инструменты с качественным звучанием.

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