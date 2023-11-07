Детство, творчество, трагедии: куда пропадала Марина Хлебникова Вспоминаем биографию яркой звезды 90-х. Рассказываем, куда пропадала певица и последние новости о жизни Марины Хлебниковой

Фото: Александр Поляков/РИА Новости

Марина Хлебникова

6 ноября Марина Хлебникова отметила свое 58-летие. Вспомним биографию яркой звезды 1990-х — о творчестве, перипетиях в личной жизни, личных трагедиях. Расскажем, куда пропадала певица и последние новости о жизни Марины Хлебниковой.

Биография Марины Хлебниковой: Гнесинка, Алибасов, «Чашка кофею»

Родилась Марина в 1965 году в Москве в семье радиофизиков, которые работали в оборонной промышленности. Но и творчеству в семье было место — папа играл на гитаре, мама на фортепиано. Марина — единственная дочь, которую они холили и лелеяли. Отец для нее всегда был образцом настоящего мужчины, а мама хорошей подругой.

Дальнейшая биография Марины Хлебниковой тесно связана с творчеством. С детства девочка отличалась артистичностью. Занималась в творческой студии танцами и музыкой. В школе была отличницей, победительницей различных олимпиад, проявляла интерес к точным наукам. И все это несмотря на то, что много времени проводила на улице, дружила с мальчишками и была той еще бандиткой, как вспоминает сама певица в своих интервью.

Будучи подростком, Марина организовывает школьную группу и становится ее солисткой: ребята исполняли известные хиты. С тех пор именно музыкой девушка была увлечена больше всего и доказала это своим поступлением в музыкальное училище. Еще через четыре года Хлебникова стала студенткой Гнесинки, училась на фортепианном факультете, а затем на эстрадном. Мечтая о большой эстраде, девушка параллельно с обучением выступала с джаз-ансамблем.

Ключевым событием в биографии Марины Хлебниковой стало ее знакомство с основателем и руководителем группы «Интеграл» Бари Алибасовым. Известный продюсер заинтересовался персоной Марины и пригласил стать участницей коллектива. Позже была создана группа «На-На», и Хлебникова получила приглашение стать в ней солисткой. Вместе с ребятами Марина объехала всю страну с гастролями.

Здесь же она познакомилась со своим первым гражданским мужем Антоном Логиновым. В начале 1990-х годов пара вдвоем уходит из группы. Певица понимает, что настало время сольной карьеры, Алибасов Марину поддержал.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости Биография Марины Хлебниковой

Начала сольную карьеру артистка с выступления на конкурсе «Ялта-91» в 1991 году. На следующий год Хлебникова становится лауреатом международного конкурса в Австрии, в 1997 году — лауреатом фестиваля эстрадной песни «Песня года», получив награду «Золотой Граммофон» за альбом «Чашка кофею», который занял четвертое место по продажам. В 2002 году Марина еще раз становится лауреатом «Песни года», получает звание «Заслуженный артист РФ», в 2004 году снова становится лауреатом фестиваля.

Но постепенно песни стали меньше выходить на ТВ и радио, а к 2006 году Марина Хлебникова практически исчезла с эстрады. По мнению самой певицы, ее творчество просто больше не вписывалось в современный формат. Несмотря на это, артистка продолжала собирать концерты, ощущая народное признание.

Личная жизнь и фото Марины Хлебниковой

Марина и Антон Логинов жили и работали вместе, но узаконивать свои отношения не хотели. Антон помогал ей в качестве саунд-продюсера, звукорежиссера, был бас-гитаристом. В совместной жизни они тоже дополняли друг друга: спокойный и терпеливый Антон всегда сдерживал эмоциональность и вспыльчивость певицы.

Идиллия закончилась, когда Марина встретила другого мужчину. Ее новым ухажером стал бизнесмен Михаил Майданич. Ухаживал мужчина щедро, дарил дорогие подарки, закрыл большой долг, спонсировал ее сольный концерт. Через год знакомства Михаил предложил ей выйти замуж. Оба ушли от своих вторых половинок и стали жить вместе. Антон и Марина смогли остаться друзьями.

В 1999 году у Михаила и Марины рождается дочь Доминика. Молодая мать совмещала материнство с концертами, объясняя это нежеланием быть зависимой финансово от мужа. В 2005 году стало известно о разводе Марины и Михаила. Спустя время стали говорить, что бизнесмен был замешан в финансовых махинациях, поэтому Марина с ним развелась. Начиная с этого момента Марина воспитывала дочь одна.

Антон Логинов все это время продолжал быть верным другом Марины и помогал с маленькой дочкой. Так пара снова сошлась. Но и теперь певице не удалось насладиться женским счастьем. Сначала Марина попала в больницу, потом ее несколько лет мучили сильные боли. Из-за болезни пришлось отказаться от выступлений, певица страдала депрессией, практически перестала общаться со своим окружением. Но всегда рядом оставался Антон, который души не чаял в Марине.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Жизнь Марины Хлебниковой

Спустя время случилось страшное — в октябре 2018 года Антон Логинов покончил жизнь самоубийством, оставив записку с просьбой никого не винить в его смерти. Считают, что к трагедии привели серьезные проблемы со здоровьем: инсульты, также он страдал от перепадов давления, терял в весе и падал в обмороки, поэтому Марина перевезла его жить к себе. По словам знакомых, музыкант таял на глазах и психически тяжело переносил болезнь. Антон не хотел быть обузой для своей любимой. Хлебникова тяжело переживала утрату и даже не смогла присутствовать на церемонии прощания из-за нервного срыва.

На фоне стресса женщина сильно похудела и стала весить около 40 кг, отказывалась от интервью и эфиров. В Сети появились слухи о пристрастии артистки к алкоголю, но Марина Хлебникова опровергала их. Спустя время она стала изредка выходить на сцену, периодически появлялась на телевидении в качестве приглашенной гостьи, начала записывать совместные треки с рэп-исполнителем по имени Russell Ray, вдохнув новую жизнь в свои старые хиты, снова начались гастроли.

Новости о пожаре в квартире Марины Хлебниковой

На смерти мужа трагичные новости о жизни Марины Хлебниковой не закончились. В ночь с 18 на 19 ноября 2021 года в квартире певицы случился пожар. Очаг возгорания был в спальне звезды на втором этаже квартиры, куда она легла спать уставшая после гастролей. Марину чудом удалось вытащить из горящего помещения и экстренно доставить в больницу с ужасными ожогами.

Было обожжено 20% тела, сильно пострадало лицо. Первые две недели певица провела в реанимации, ее ввели в искусственную кому. Поначалу женщина не могла даже дышать без аппарата ИВЛ, так как сильно надышалась угарным газом. Затем Марина долго и тяжело восстанавливалась.

После реанимации артистке сделали несколько пластических операций, а сразу после выписки она сделала объявление, что готова записывать новую песню. Уже через несколько месяцев после пожара певица начала посещать студию звукозаписи, работая над новым треком с рэпером Russell Ray. К весне 2022 года на лице Марины следы от ожогов практически не были видны.

О причине возгорания говорили много, в основном — что певица не потушила сигарету. Однако сама Марина Хлебникова позже рассказала, что экспертиза установила причину — это была неисправность проводки старой галогенной лампы.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Фото Марины Хлебниковой

11 мая 2023 года скончался отец Марины Хлебниковой. Арнольд Сергеевич ушел из жизни в возрасте 87 лет. В последние годы мужчина был тяжело болен и не мог самостоятельно передвигаться. Ситуация с пожаром еще больше усугубила его состояние.

Что происходит в жизни Марины Хлебниковой сейчас

К счастью, сейчас Марина Хлебникова находится в здравии и бодром настроении, радуя поклонников своим творчеством. Беды остались позади, певица снова занялась карьерой, перестала скрываться от камер, прятать руки под перчатками и волосы под платком.

Артистка успешно выступает на концертах на радость своей аудитории, появляется в качестве приглашенного гостя на радио и различных мероприятиях, ведет социальные сети. Внешность 58-летней Марины тоже радует: поклонники отмечают, что артистка сильно помолодела.

Ее дочь Доминика в 2018 году уехала учиться в Англию, поэтому почти все свое время проводит за границей. Но выбор профессии не связан с творчеством, она решила получить экономическое образование. Доминика, как и ее мать, всегда оберегала свою личную жизнь от посторонних глаз. Однако когда Марина Хлебникова находилась на лечении после пожара, ее дочь часто выходила на связь с фанатами артистки, чтобы делиться с ними свежими новостями о том, как проходит лечение и восстановление.

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