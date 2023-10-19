Человек-оркестр и «дедушка русского рока»: биография Александра Градского Рассказываем, как сложилась творческая и личная жизнь Александра Градского

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Александр Градский

3 ноября 2023 года исполняется 74 года со дня рождения Александра Градского. В честь памятной даты обратимся к биографии музыканта и расскажем, за что он вошел в историю музыки и как сложилась его личная жизнь.

Ранняя биография Александра Градского: национальность, смена фамилии, музыка

3 ноября 1949 года в Копейске появился на свет Александр Борисович Фрадкин, прославившийся как Александр Градский. Его отец занимал должность инженера-механика, мать, окончившая ГИТИС, — актрисы и литработницы. К слову, именно матери Градский обязан четкой дикцией: женщина натренировала сына, читая вместе с ним скороговорки.

Музыка рано пришла в жизнь Александра. В девять лет он был принят в музыкальную школу по специальности «скрипка», там он проучился до 18 лет. Сразу после этого будущий артист поступил в Гнесинку на вокальный факультет, а уже следом — в класс композиции в Московскую консерваторию имени Чайковского.

Впрочем, на музыкальное поприще Градский пришел задолго до окончания консерватории. В 1963 году 14-летний Александр солировал в коллективе «Тараканы», образовавшемся из студентов МГУ. А уже два года спустя он основал независимую группу «Славяне».

К слову, из-за этого названия у читателей, интересующихся биографией Градского, периодически возникает вопрос о национальности музыканта. Расставим точки над «i». Градский — представитель смешанных кровей: его отец был евреем, мать — русской.

Смена фамилии в случае урожденного Фрадкина не была способом скрыть еврейские корни. Александр взял фамилию Градский в память о матери. Она скончалась, когда музыканту было 14 лет.

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Александр Градский, 1967 год

Начало музыкальной карьеры Александра Градского

На первых порах Градский ориентировался на западную эстраду. Вместе с «Тараканами» он исполнял каверы на песни Элвиса Пресли. «Славяне» (к слову, ставшие третьей группой в истории русского рока) также пели в основном на английском. Но в следующем проекте: группе «Скоморохи» (1966), — Александр отдал предпочтение русскоязычной лирике и авторскому музыкальному сопровождению.

Градский принял участие в деятельности ВИА:

«Скифы»;

«Лос-Панчос»;

«Веселые ребята».

Но именно «Скоморохи» сделали его известным. В 1971 году группа удостоилась главной награды на рок-фестивале «Серебряные струны». Коллектив обрел известность и отправился на гастроли по СССР.

В начале семидесятых Градский был замечен режиссером Андреем Михалковым-Кончаловским. Тот пригласил 23-летнего музыканта на должность композитора для фильма «Романс о влюбленных». Градский написал все инструментальное сопровождение и исполнил ряд песен для киноленты. Эта работа прославила Градского: издание Billboard объявило исполнителя звездой года.

Фото: М. Юрченко/РИА Новости Международная выставка «Мастера культуры за мир». Сентябрь - ноябрь 1986-го. Певец и композитор Александр Градский

Саундтреки, рок-оперы и десяток альбомов: наследие Александра Градского

Впоследствии в биографии Градского прослеживаются один взлет за другим. Шлягер «Как молоды мы были» (1976) остается одной из наиболее известных песен артиста. Градский продолжил работать в качестве композитора для фильмов. Его голос и музыка прозвучали в более чем сорока кинокартинах.

В конце семидесятых Градский начал выступать сольно. Среди его авторских песен было немало остросоциальных работ, например «Антиперестроечный блюз», переросший в фильм-концерт. Тогда же, в семидесятых, музыкант был занят написанием рок-оперы «Стадион». Она увидела свет в 1985 году.

Перечислить все этапы музыкальной жизни Градского попросту невозможно. В 1976 году вышла его вокально-инструментальная сюита «Русские песни», закрепившаяся в истории русского рока. После этого пластинки музыканта выходили одна за другой. Певец участвовал в многочисленных рок-фестивалях, гастролировал по России и зарубежью, где сотрудничал со Стингом, Лайзой Минелли и другими звездами. Он выступал на сцене Большого театра, получив роль в опере «Золотой петушок». Его перу принадлежат три рок-балета.

В 1991 году Градский организовал свое творческое объединение. Правительство Москвы выделило для него здание в Замоскворечье. Более двадцати лет оно находилось на реконструкции и открылось лишь в 2015 году. Театр получил название «Градский Холл». Артист занимал руководящую должность вплоть до собственной смерти в 2021 году.

Отдельную страницу в биографии Градского занимает наставничество в проекте «Голос». Многие его протеже, например Дина Гарипова, одерживали победу в шоу. В итоге они присоединились к труппе «Градский Холла».

Чем бы ни был занят Градский, он не переставал выпускать музыку. В двухтысячных вышли его опера «Мастер и Маргарита», альбомы «Хрестоматия» и «Песни для Иры», в 2011 и 2013 годах — альбомы «Неформат» и «Романсы» соответственно.

Еще в 1999 году Градскому присвоили титул народного артиста России. И неспроста: его по праву можно назвать человеком-оркестром. Мультиинструменталист и мультивокалист, он единолично исполнял многоголосные партии с помощью наложения аудиодорожек. Он играл на 12-струнной гитаре, скрипке, саксофоне, барабанах, челесте. За эксперименты с жанрами: от блюза до рок-н-ролла, — его окрестили «дедушкой русского рока».

Градский скончался 28 ноября 2021 года. Причиной смерти стал ишемический инсульт. Прощание с музыкантом прошло в стенах «Градский Холла».

Личная жизнь Александра Градского

Говоря о биографии Градского, сложно обойти стороной личную жизнь музыканта. Исполнитель был трижды женат, причем его первый брачный союз — с Натальей Смирновой — был расторгнут всего через три месяца после свадьбы.

В 1976 году Градский женился на второй избраннице — народной артистке Анастасии Вертинской. Эти отношения продлились два года. А еще два года спустя, в 1980-м, пара оформила развод.

В том же 1980-м году Градский опять пошел под венец. Он женился на Ольге Фартышевой. Союз прожил вплоть до 2001 года. Расставание произошло по инициативе Ольги.

Последней, неофициальной женой артиста можно назвать модель Марину Коташенко. Пара не узаконила отношения, но именно Коташенко прожила с музыкантом вплоть до его смерти в 2021 году. Примечательно, что влюбленных разделяла приличная разница в возрасте — 36 лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с певцом Александром Градским

Дети Александра Градского

Ольга Фартышева родила Градскому двоих детей: Даниила и Марию. Сын артиста последовал примеру отца и тоже стал музыкантом. Параллельно с этим он открыл собственный бизнес. Дочь избрала другое поприще: окончив МГУ, она начала работать на телевидении.

Марина Коташенко также подарила Градскому двоих детей. В 2014 и 2018 году появились на свет их сыновья Александр и Иван.

Биография — и музыкальная, и семейная — Александра Градского насыщена событиями. Артист прославился и как разносторонний исполнитель, и как скандалист. Каким бы ни было отношение читателей к Градскому, нельзя не признать, что он внес ощутимый вклад в развитие отечественной музыки.

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