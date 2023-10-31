Валя Карнавал рассказала, кого считает образцом для подражания Валя Карнавал заявила, что считает иконой стиля Мэрилин Монро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Блогер Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) считает иконой стиля актрису Мэрилин Монро. Но это среди зарубежных артистов, а среди российских модниц иконы только две — она сама и ее стилистка, уточнила певица в интервью NEWS.RU на церемонии юбилейной звездной премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия».

Мэрилин Монро. А в России — я и моя стилистка, две иконы, — пошутила звезда TikTok.

Ранее бывшая жена рэпера Гуфа блогер Айза-Лилуна Ай поддержала Карнавал в связи со скандальным инцидентом на шоу телеканала МУЗ-ТВ «Битва поколений», во время которого между членом жюри Валей Карнавал и исполнителем хита «Ты не верь слезам» Шурой произошел конфликт. Айза поддержала молодую коллегу, заявив, что таким известным артистам, как Шура, нужно не зазнаваться и уходить со сцены достойно, подавать молодым коллегам положительный пример, а не огрызаться, как «собака старая». Она также предложила Карнавал не обращать внимания на «старческие провокации звезд», которые, по ее мнению, давно должны нянчить внуков, а не закатывать скандалы на телевидении.

Ранее подобный конфликт поколений произошел между юмористом Максимом Галкиным и певцом SHAMAN. До личной стычки не дошло, однако в сети разгорелось бурное обсуждение по поводу того, как каждый из артистов перепел песню «Седая ночь» группы «Ласковый май». По поводу кавера Галкина большинство комментаторов сошлись на том, что прозвучала всего лишь неискренняя пародия на бессмертный шлягер. SHAMAN же, по мнению пользователей, спел талантливо и душевно.