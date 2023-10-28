«Золотая черепаха»: в Москве открылся фестиваль дикой природы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валдис Пельш на открытии Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха»

В Москве стартовал фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». На нем представлены работы фотографов и художников, передающие многообразие животного мира на планете. Выставка открылась в Новой Третьяковке и будет работать до 10 декабря.

На экспозиции представлены более 400 работ финалистов творческого конкурса дикой природы The Golden Turtle, в котором в 2023 году приняло участие 4217 авторов из более чем 100 стран, всего на конкурс поступило 15 067 работ.

Отдельный зал экспозиции посвящен дикой природе Москвы, где посетители смогут увидеть образы дикой природы столицы: редких животных, растений и птиц.

Международный интерактивный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» проводится с 2006 года. Он считается одним из крупнейших культурных и эколого-просветительских проектов в мире. Помимо выставки на его площадке проходят творческие конкурсы, мастер-классы, видеоинсталляции, лекции и концерты.

Подробности о том, что можно посмотреть на «Золотой черепахе» в 2023 году — в фотогалерее NEWS.ru.