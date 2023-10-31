Жестокое убийство семьи из девяти человек в ДНР: что случилось, кто виноват Появились новые подробности убийства семьи из девяти человек в Волновахе

Фото: Следственное управление СК России по ДНР

Двое подозреваемых в убийстве девяти жителей города Волновахи в ДНР были задержаны, сообщили в управлении Следственного комитета РФ по региону. Что известно о трагедии?

Как убили семью из девяти человек

28 октября Следственный комитет РФ по ДНР возбудил уголовное дело по факту убийства девяти человек в городе Волновахе.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Донецкой Народной Республике устанавливаются обстоятельства убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями», — пояснили в ведомстве.

Отмечалось, что было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство более двух лиц, в том числе малолетних).

Что известно о предполагаемых убийцах

30 октября в СК РФ рассказали, что были задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе, ими оказались военнослужащие с Дальнего Востока.

«В результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления. Они являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту», — говорилось в сообщении.

Отмечалось, что с подозреваемыми проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательственной базы.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», подозреваемые передвигались на редком мотоцикле, что и позволило их быстро обнаружить.

«В ходе поиска одной из групп быстрого реагирования Военной полиции 80-й бригады управления (Уссурийск) был обнаружен мотоцикл у дома, где и находился один из подозреваемых, после требований сдаться он сдался и признался в убийстве. Второй был задержан чуть позже», — отмечается в публикации.

Фото: Следственное управление СК России по ДНР

Что стало причиной конфликта

В СК РФ отметили, что мотивом преступления мог быть конфликт на бытовой почве.

По информации Lenta.ru, жертвами преступления стали пятилетний мальчик, его девятилетняя сестра, их родители, бабушка с дедушкой и приехавшие в гости дядя детей, его супруга и ее родной брат. Источник сообщил, что семья отмечала день рождения бабушки и в какой-то момент у ее супруга возник конфликт с военными.

«По некоторым данным, мужчина занимался торговлей спиртным и конфликт возник на этой почве. Но данные следствия пока не подтверждают эту версию», — рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Также в публикации говорится, что предполагаемые убийцы использовали автоматы с глушителями, преступники выпустили около 80 пуль.

«При этом, судя по тому, что выстрелов не слышал никто из соседей, преступники использовали автоматы с глушителями. На это же указывают характерные следы на некоторых изъятых с места трагедии пулях — тех, что успели», — рассказал источник.

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