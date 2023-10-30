Ксения Собчак: от светской львицы до оппозиционной журналистки Рассказываем про карьеру и личную жизнь телеведущей, журналистки и политика Ксении Собчак

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Ксения Собчак

В ноябре 2023 года Ксения Собчак отмечает 42-й день рождения. За двадцатилетнюю карьеру она успела побывать теле- и радиоведущей, бизнесвумен, писательницей, политиком и даже кандидатом в президенты РФ. Обращаемся к биографии Ксении Собчак и рассказываем, как пролегал ее путь от ведущей «Дома-2» до оппозиционной журналистки.

Ранняя биография Ксении Собчак: родители и образование

Ксения Анатольевна Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее родители были преподавателями ЛГУ, позже оба ушли в политику. Отец Ксении, Анатолий Собчак, занимал должность мэра Санкт-Петербурга в период с 1991 по 1996 год. Мать, Людмила Нарусова, с 2016 года является сенатором Совета Федерации от Республики Тыва. По словам Собчак, деятельность отца наложила неприятный отпечаток на ее детство. Ксению заставляли ходить в сопровождении охраны и ездить в школу на машине. Это мешало ей наладить контакт с одноклассниками.

С малолетства Ксения вращается в кругах политической элиты. Дом Анатолия Собчака посещали Дмитрий Медведев, бывший доверенным лицом петербургского мэра, и Владимир Путин, в ту пору занимавший пост подполковника 1-го управления КГБ. А за охрану Ксении отвечал Виктор Золотов, нынешний глава Росгвардии.

В 1998 году, по окончании школы при РГПУ имени Герцена, Ксения поступила в СПбГУ. В качестве специальности она выбрала международные отношения. В 2001 году она перевелась в МГИМО на тот же факультет. В 2004 году Собчак окончила магистратуру МГИМО по направлению «Политология».

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Ксения Собчак с матерью Людмилой Нарусовой

«Русская Пэрис Хилтон»: Ксения Собчак как телеведущая и светская львица

Переезд в Москву позволил Ксении Собчак войти в столичное медийное пространство. В 2004 году она стала соведущей проекта «Дом-2». Рейтинговое реалити принесло Собчак славу в широких кругах. Ведущей удалось привлечь внимание не только зрителей, но и правительства: депутаты Мосгордумы заподозрили девушку в «сутенертсве». Впрочем, обвинения не имели тяжелых последствий: Собчак оставалась ведущей «Дома-2» вплоть до 2012 года.

Начав карьеру на телевидении, Ксения Собчак стала завсегдатаем элитных клубов и вечеринок. Из-за скандального поведения она превратилась в постоянную героиню новостных сводок. В 2006 году, чтобы сыграть на известности девушки, канал «Муз-ТВ» запустил постановочное реалити «Блондинка в шоколаде», посвященное жизни Ксении.

До 2010 года Собчак не сходила с телеэкранов. Ксения вела такие проекты, как:

«Кто не хочет быть миллионером»;

«Звездный бульвар»;

«Последний герой»;

«Идеальный мужчина» и другие.

Она появилась в ряде телешоу в качестве участницы. Зрители могли видеть ее в «Танцах со звездами» и «Цирке со звездами». Сама Ксения с теплыми чувствами вспоминает этот период, хотя, по ее же словам, амплуа светской львицы мешало ей сделать серьезную карьеру.

Наконец, Собчак не забыла и про радио. Она вела авторскую передачу «Будни Барабаки» на канале «Серебряный дождь».

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Ксения Собчак

Ксения Собчак как писательница и редактор

В 2008 году Собчак вошла в мир массовой литературы. Она выпустила несколько книг, посвященных стилю, замужеству и самопрезентации.

Несколько лет Собчак возглавляла должность редактора в глянцевых изданиях:

Max;

«Сноб»;

SNC;

L’Officiel.

Она оставила редакторскую деятельность только в 2017 году, с началом президентской предвыборной кампании. О роли Ксении Собчак в политической жизни России еще будет сказано далее.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Ксения Собчак в роли бизнесвумен

Ксения Собчак не обошла стороной и сферу бизнеса. В 2010 году ей принадлежали доли трех московских заведений: бара, ресторана и кафе. Однако предприятия не окупились, и уже к 2018 году все три заведения оказались закрыты. По мнению самой Собчак, вина лежит на мэрии Москвы. Реконструкция Тверского бульвара и закрытие местных парковок привели к оттоку посетителей.

Некоторое время, до 2014 года, Собчак занималась вопросом недвижимости. Она зарабатывала, сдавая под аренду квартиры на первых этажах жилых домов. Сегодня такая деятельность считается незаконной.

В 2020 году Собчак решила приобрести долю компаний «КУК» и «Монерон», специализирующихся на крабодобыче. Договоры купли-продажи уже были заключены, но сделка сорвалась. По решению Верховного суда имущество компаний было арестовано. Причиной стала связь бизнеса с «крабовым королем» Олегом Каном. Еще в 2010 году Кана обвиняли в убийстве конкурента, а в 2018-м — в финансовых махинациях. В итоге Кан покинул Россию. В 2020-м на него был наложен заочный арест.

Митинги и президентские выборы: Ксения Собчак в политике

Новая страница в биографии Ксении Собчак открылась в 2011 году. Ксения закрепилась на политическом поприще. Она была одним из ораторов на «болотных протестах». В 2012 году Ксения присутствовала на митинге «За честные выборы!». Тогда же она присоединилась к Координационному совету российской оппозиции.

Осенью 2017 года Собчак объявила, что намерена баллотироваться на пост президента РФ. Она подчеркнула, что ее кандидатура станет альтернативой графе «Против всех».

Сначала ведущая планировала выдвигаться как независимый кандидат, но в итоге представляла партию «Гражданская инициатива». По результатам выборов-2018 Ксении удалось набрать 1,68 процента голосов. Она заняла четвертое место из восьми.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Ксения Собчак как независимая журналистка

Сегодня Ксения Собчак известна как независимая журналистка. Она ведет YouТube-канал «Осторожно, Собчак». Его тематика — документальные фильмы, расследования, сводки новостей и интервью.

Большинство гостей Ксении Собчак — это блогеры, актеры и представители эстрады. Но иногда Ксения эпатирует публику: например, в 2021 году ее студию посетил Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк. Видеоролик вызвал резонанс и стал причиной ожесточенных дискуссий об этичности интервью с насильником.

Помимо YouТube-канала, Ксения Собчак ведет три канала в Telegram:

блог «Кровавая барыня», в котором журналистка делает обзор новостей;

информационный канал «Осторожно, новости»;

персональный блог «СОБЧАК».

У Ксении также имеются аккаунты в VK, TikTok и других социальных сетях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Личная жизнь Ксении Собчак

Личная жизнь журналистки уже два десятка лет привлекает внимание широкой аудитории. В нулевых Ксения Собчак неоднократно вступала в серьезные отношения, но замуж так и не вышла.

Среди экс-ухажеров ведущей числятся нефтяник Вячеслав Лейбман, российско-американский бизнесмен Александр Шустерович, генеральный директор «Серебряного дождя» Дмитрий Савицкий и другие.

Максим Виторган — бывший муж Ксении Собчак

Первым мужем Ксении Собчак стал актер Максим Виторган. Зрители знают его по роли Кости в комедийном сериале «Беспринципные» и фильме «Беспринципные в деревне».

Влюбленные поженились в 2013 году. Их брак стал неожиданностью не только для общественности. Даже близкие друзья пары узнали о свадьбе лишь постфактум. Любовный союз прожил до 2019 года. В 2023 году бывший муж Ксении Собчак остается холостым.

Константин Богомолов — второй муж Ксении Собчак

В том же 2019 году Ксения Собчак снова пошла под венец. Ее вторым мужем стал режиссер Константин Богомолов. Пара обвенчалась в храме Вознесения Господня. Собчак и Богомолов эпатировали публику, заменив свадебный лимузин на катафалк. Траурный автомобиль символизировал «любовь до гроба».

Телезрители знают Константина Богомолова по сериалу «Содержанки». Однако Богомолов — не только кинорежиссер, но и художественный руководитель Театра на Малой Бронной. В его послужном списке имеется ряд театральных наград, включая «Чайку» и премию имени Олега Янковского.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Дети Ксении Собчак

В нулевых Ксения Собчак не раз пренебрежительно высказывалась о детях. Но с ходом времени журналистка смягчилась. А в 2016 году она стала матерью. У Собчак и Виторгана появился сын Платон. Несмотря на развод, бывшие супруги в равной степени участвуют в воспитании ребенка.

В октябре 2023 года Ксения опубликовала видео, на котором отчетливо видно округлившийся живот журналистки. Пользователи Сети сделали вывод, что таким образом Собчак объявила о второй беременности. Возможно, скоро у них с Богомоловым будет первенец. Однако сама ведущая слух пока не подтвердила.

Где сейчас живет Ксения Собчак

Ксения Собчак — гражданка не только РФ, но и Израиля. Сейчас, в октябре 2023 года, журналистка проживает в России. На вопросы о призыве в армию ЦАХАЛ ведущая отвечает, что не подходит по возрасту. Напомним, что от службы в израильской армии освобождаются мужчины и женщины старше 28 лет.

В 42 года Ксения Собчак может похвастаться крайне насыщенной биографией. Сейчас она продолжает развиваться на журналистском поприще и не намерена завершать карьеру. А значит, ее имя еще не раз появится в новостных сводках.

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