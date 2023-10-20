«Мы не следим»: Песков высказался о задержании редактора «Радио Свобода» Песков заявил, что в Кремле не следят за задержанием редактора «Радио Свобода»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль не следит за ситуацией, разворачивающейся вокруг задержания редактора «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Алсу Курмашевой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Журналистка с американским гражданством была задержана в Казани, ее обвиняют в том, что она не подала документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов в соответствии с законодательством.

Мы, к сожалению, не в курсе [ситуации с задержанием Курмашевой], абсолютно за этим не следим, — заявил Песков.

Следствие также полагает, что Курмашева могла заниматься сбором информации о мобилизованных преподавателях одного из вузов Республики Татарстан. Полученные данные она могла использовать для написания материалов, дискредитирующих Россию.

Представители Советского районного суда Казани ранее заявили, что следствие будет ходатайствовать об аресте Курмашевой. В случае признания ее вины, журналистке грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Кроме того, ей могут назначить обязательные работы или лишить свободы сроком на пять лет. В Госдепе США заявили, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией с учетом двойного гражданства задержанной. Официальный представитель ведомства Мэтью Миллер пообещал оказать ей консульскую помощь.