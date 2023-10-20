Следствие попросит арестовать редактора «Радио Свобода» Алсу Курмашеву

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.Ru

Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного 18 октября редактора «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Алсу Курмашевой, сообщили ТАСС в Советском райсуде Казани. Силовики нагрянули к девушке из-за того, что она не подала документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов.

Следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Задержана в качестве подозреваемой по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ, — сказал собеседник агентства.

За нарушение журналистке грозит штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до двух лет. Кроме того, Курмашевой могут назначить обязательные работы на срок до 480 часов. Суд также может лишить редактора издания свободы на срок до пяти лет.

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