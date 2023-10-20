В Кремле оценили обвинения Байдена в адрес России Песков: Кремль не приемлет обвинения Байдена в адрес России и Путина

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Джо Байден

Кремль считает неприемлемыми слова президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на слова американского лидера, который «пытался провести параллели между ХАМАС и президентом Путиным».

Понятно, что сейчас очень волнительный, очень потенциально опасный момент международной обстановки, имеется в виду и война на Ближнем Востоке. Он весьма эмоциональный, и эмоций много в выступлениях разных политиков, в том числе высокопоставленных политиков и государственных деятелей, но вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств, и вряд ли такая риторика может быть приемлема и для нас. Мы не приемлем такой тон в отношении РФ, в отношении нашего президента, — заявил Песков.

Ранее американский лидер Джо Байден рассказал о планах на второй президентский срок, акцентировав внимание на желании подавить Россию. В интервью CBS он также признался, что хотел бы урегулировать конфликт между Палестиной и Израилем и объединить Европу.

В ответ Путин заявил, что подавить интересы Российской Федерации невозможно. По словам главы государства, зарубежным странам, в частности Соединенным Штатам, придется это учитывать, и политическим элитам США лучше следовать знаменитой русской поговорке: «Век живи — век учись».