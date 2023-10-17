Путин ответил Байдену поговоркой на желание подавить его Путин заявил, что подавить интересы России невозможно

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил, что подавить интересы Российской Федерации невозможно. По словам главы государства, зарубежным странам, в частности Соединенным Штатам, придется это учитывать, и политическим элитам США лучше следовать знаменитой русской поговорке: «век живи — век учись».

Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать, — подчеркнул Путин.

Как отметил глава государства, американским властям необходимо многому научиться, и в первую очередь — уважать других. По словам Путина, Вашингтону не хватает умения искать компромиссы.

В России есть известная поговорочка: «век живи — век учись». И это касается не только президента Байдена, а политических элит США в целом. Надо научиться уважать других, и тогда никому не надо будет кого-то подавлять, — высказался Путин.

Ранее американский лидер Джо Байден рассказал о планах на второй президентский срок, акцентировав внимание на желании подавить Россию. В интервью CBS он также признался, что хотел бы урегулировать конфликт между Палестиной и Израилем и объединить Европу.