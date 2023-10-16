Байден хочет подавить Россию и помирить Израиль с Палестиной CBS: Байден захотел подавить Россию и объединить Европу во время второго срока

Фото: Saquan Stimpson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил о планах на второй президентский срок, в частности, о желании подавить Россию. В интервью CBS он также рассказал, что хотел бы объединить Европу и урегулировать палестино-израильский конфликт.

Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, [президент РФ Владимира] Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет, — заявил Байден.

Кроме того, президент Соединенных Штатов заявил, что на территории США нет места проявлению исламофобии. Глава государства призвал американцев вместе отвергнуть ксенофобию и ненависть во всех проявлениях.

В начале сентября опрос, проведенный газетой Wall Street Journal, показал, что если бы выборы президента США проходили сегодня, и в них бы участвовали только Джо Байден и экс-лидер Дональд Трамп, то за двух кандидатов проголосовали бы по 46% избирателей. Другая ситуация сложилась при гипотетическом участии в выборах кандидатов от третьих партий, таких как партия зеленых или либертарианцев. В этом случае победил бы Трамп с результатом 40% голосов против 39% у Байдена.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.