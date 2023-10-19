В театре Стаса Намина раскрыли, отменят ли спектакли после гибели его сына Театр музыки и драмы Стаса Намина не отменит спектакли после гибели его сына

Фото: Агентство «Москва»

Центр Стаса Намина (SNC) в Зеленом театре

В «Московском театре музыки и драмы Стаса Намина» заявили NEWS.ru, что пока не планируют отменять спектакли после новостей об убийстве сына и тещи известного рок-музыканта Стаса Намина. В театре отметили, что ближайшее представление состоится 19 октября.

Сегодня будет спектакль. Пока никаких данных [об отмене спектаклей] нет. На данный момент ничего отменяться не будет, — подчеркнули в театре.

Ранее в Московской области были обнаружены тела тещи и сына рок-музыканта Стаса Намина. 85-летнюю Полину Ткаченко и 30-летнего Артема Микояна могли убить ножом на семейной даче, расположенной в деревне Крюково Истринского района. По подозрению в преступлении задержан пасынок Намина Роман Микоян, он сам вызвал полицию.

Предположительно, первой жертвой стала бабушка. Зарезав ее, злоумышленник позвонил брату Артему. Когда тот приехал, он нанес ему несколько ножевых ударов, от которых молодой человек скончался. При этом выяснилось, что Микоян уже проходил по делу о смертельном ДТП в Москве. Так, в 2007 году Роман сел за руль в нетрезвом состоянии и сбил учительницу математики на пешеходном переходе. Его приговорили к двум годам условно. Бывшая жена Намина Анна Исаева рассказала, что музыкант давно не общался с пасынком, а самого Микояна охарактеризовала как странного и нестабильного психически человека.