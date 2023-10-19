Стало известно об убийстве сына и тещи Стаса Намина SHOT: в Подмосковье убили сына и тещу рок-музыканта Намина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стас Намин

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Московской области были обнаружены тела тещи и сына рок-музыканта Станислава Намина, основавшего группы «Цветы» и «Парк Горького». По данным канала, 85-летнюю Полину Ткаченко и 30-летнего Артема Микояна могли убить ножом на семейной даче, расположенной в деревне Крюково Истринского района. В Следственном комитете РФ пока не подтвердили эту информацию.

Источники канала подчеркивают, что на телах Ткаченко и Микояна были обнаружены множественные колото-резанные раны. При этом авторы публикации отмечают, что следователи не нашли следов борьбы или кражи, все вещи остались на своих местах. SHOT сообщает, что сотрудникам правоохранительных органов уже удалось задержать подозреваемого в убийстве, им оказался член семьи.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции задержали бывшего участника телепроекта «Дом-2» Александра Гобозова. Мужчину подозревают в разбойном нападении, в настоящее время он находится под домашним арестом. По данным SHOT, Гобозову грозит до 10 лет колонии за избиение девушки. Однако представители звезды телепроекта утверждают, что пострадавшая была посредником между неизвестным вымогателем и Гобозовым.