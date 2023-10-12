Экс-участнику «Дома-2» грозит 10 лет колонии за разбой SHOT: экс-участнику «Дома-2» Александру Гобозову грозит 10 лет колонии за разбой

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Александр Гобозов (справа)

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Александр Гобозов задержан в Ставропольском крае за разбой, он сидит под домашним арестом, сообщает SHOT. По данным Telegram-канала, ему грозит 10 лет колонии за избиение девушки. Представители Гобозова утверждают, что она была посредницей между телеучастником и вымогателем.

Гобозова в последнее время шантажировал неизвестный мужчина и через посредницу требовал деньги, угрожая здоровью его близких. Гобозов просил у девушки контакты вымогателя, а после отказа несколько раз ее сильно ударил. В результате на него составили административный протокол и арестовали на 10 суток.

При этом в полицейском участке мужчина продолжал вести себя агрессивно, постоянно конфликтуя с правоохранителями. Теперь в отношении Гобозова возбудили уголовное дело по статье «Разбой» и отправили его на два месяца под домашний арест в город Лермонтов, с ним находится его беременная жена.

Ранее московская полиция задержала блогера, экс-участника телепроекта «Дом-2» Антона Гусева, посадившего своего восьмилетнего сына за руль «Мерседеса». По данным Госавтоинспекции, меньше чем за год блогер нарушил ПДД 104 раза.