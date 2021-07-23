Полиция задержала звезду «Дома-2», посадившего за руль восьмилетнего сына

Блогер, экс-участник телепроекта «Дом-2» Антон Гусев, посадивший своего восьмилетнего сына за руль «Мерседеса», был задержан сотрудниками столичной Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту в отношении водителя составлен ряд административных материалов за нарушения правил дорожного движения, — отметили в ГИДББ.

По данным «Газеты.Ru», с начала 2021 года блогер нарушил ПДД 104 раза. Суммарная стоимость неоплаченных Гусевым штрафов, большая часть из которых за превышение скорости, составляет более 84 тысяч рублей.

Ранее в Сети появилось видео, на котором отчётливо видно, как мальчик сидит на коленях отца на водительском сиденье, держится двумя руками за руль, «помогая» управлять автомобилем. Гусев при этом только комментировал происходящее. Позже мужчина рассказал, что уже заплатил за это нарушение ПДД штраф в размере 30 тысяч рублей, и призвал не сажать детей за руль.