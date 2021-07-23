Звезда «Дома-2» посадил 8-летнего сына за руль и катался по Москве

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев опубликовал в сторис своей страницы в Instagram ролик, где его 8-летний сын сам управляет автомобилем. Отец лишь комментировал происходящее. Мальчик обеими руками держался за руль. Наследник блогера катался, судя по всему, по городской дороге в Москве, а не на специальном треке.

В другом посте Гусев отметил, что ребёнка с юных лет необходимо приучать к рискованным ситуациям, чтобы потом легче идти по жизни.

Пацан должен расти пацаном. <...> Сегодня мы разговариваем очень много, и разговариваем о важном. Сказал, чтобы как можно больше ошибался, так он поймёт, что неудачи — это опыт. Я хочу, чтобы он был готов к любой жизни и препятствиям на своём долгом пути, потому что он растёт мужчиной, — подчеркнул Гусев.

Не все подписчики оценили поступок. Многие уверены, что мужчина подвергал опасности и себя, и сына. «А нормально 8-летнего ребёнка сажать за руль?», «За руль посадил, ехали по городу. Конечно, это очень рискованно», «В своём уме?», негодовали юзеры.

Позже он опубликовал видео из машины, судя по всему, полиции, и заявил, что его оштрафовали на 30 тысяч рублей, однако отметил, что ни о чём не жалеет. Кроме того, он призвал аудиторию не сажать детей за руль.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Владимир Курдесов заявил, что действующие в России штрафы за использование телефонов во время управления автомобилем незначительные, поэтому водители просто не обращают на них внимание.