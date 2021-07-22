Эксперт объяснил, зачем ужесточать штрафы за пользование телефоном за рулём

Действующие в России штрафы за использование телефонов во время управления автомобилем незначительные, поэтому водители просто не обращают на них внимание. Об этом «360» заявил руководитель общественного движения «За безопасность» Владимир Курдесов.

Ранее движение «За безопасность» выступило за повышение размера штрафа для водителей, смотрящих в телефон во время езды. Как объяснил изданию глава движения, если раньше автолюбители отвлекались просто на разговоры по телефону и при этом продолжали следить за дорогой, то сейчас они переписываются и сидят в социальных сетях.

Хотелось бы ужесточить ответственность за пользование телефоном за рулём по одной простой причине. Безопасность на дороге превыше лайков или каких-то сообщений или постов в социальных сетях, — пояснил Курдесов.

Он также добавил, что увеличение штрафа за это правонарушение до 10 тысяч рублей заставит водителя задуматься о том, стоит ли лишний раз заглядывать в телефон.

Как сообщалось ранее, движение «За безопасность» попросило главу ГИБДД оценить целесообразность внесения соответствующей поправки в Кодекс об административных правонарушениях.